Renuevan plaza en colonia Praderas, en Monclova, para impulsar convivencia y activación comunitaria

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    Renuevan plaza en colonia Praderas, en Monclova, para impulsar convivencia y activación comunitaria
    Carlos Villarreal entregó la rehabilitación integral de la plaza de la colonia Praderas, obra que beneficiará a decenas de familias del sector. CORTESÍA

Inversión cercana a 1.5 millones de pesos fortalece espacios recreativos, deportivos y familiares en este sector de la Capital del Acero.

MONCLOVA, COAH.- Con una inversión cercana a los 1.5 millones de pesos, el Gobierno Municipal de Monclova entregó la rehabilitación integral de la plaza ubicada en la colonia Praderas, una obra que busca recuperar espacios públicos y convertirlos en puntos de encuentro seguros para las familias, la práctica deportiva y la convivencia vecinal.

El alcalde Carlos Villarreal encabezó la entrega del proyecto, desarrollado en coordinación con el Gobierno del Estado que encabeza Manolo Jiménez Salinas, como parte de la estrategia de mejoramiento urbano que se impulsa en distintos sectores de la ciudad para elevar la calidad de vida de la población.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/se-desploma-el-sector-de-la-construccion-en-coahuila-FA21659792

La intervención realizada en la plaza situada sobre la calle Obreros Unidos incluyó la rehabilitación de la cancha deportiva, instalación de luminarias, equipamiento para ejercicio al aire libre, colocación de mobiliario urbano, adecuaciones para mejorar la accesibilidad y la implementación de un sistema de riego que permitirá conservar en mejores condiciones las áreas verdes.

$!La inversión cercana a 1.5 millones de pesos permitió modernizar áreas deportivas, recreativas y de convivencia comunitaria.
La inversión cercana a 1.5 millones de pesos permitió modernizar áreas deportivas, recreativas y de convivencia comunitaria. CORTESÍA

ESPACIOS QUE FORTALECEN EL TEJIDO SOCIAL

Las autoridades municipales destacaron que desde el inicio de la actual administración se ha destinado una inversión importante a la recuperación y modernización de plazas, parques y áreas recreativas, con el propósito de generar entornos dignos que favorezcan la integración comunitaria y promuevan hábitos saludables.

$!La renovación incluyó nuevas luminarias, equipamiento para ejercicio, mobiliario urbano y mejoras en accesibilidad.
La renovación incluyó nuevas luminarias, equipamiento para ejercicio, mobiliario urbano y mejoras en accesibilidad. CORTESÍA

Durante su mensaje, Carlos Villarreal señaló que cada proyecto concluido representa una respuesta concreta a las necesidades de la ciudadanía y forma parte de una visión de desarrollo urbano orientada al bienestar social.

$!El proyecto forma parte de la estrategia conjunta entre el Municipio y el Gobierno del Estado para recuperar espacios públicos en Monclova.
El proyecto forma parte de la estrategia conjunta entre el Municipio y el Gobierno del Estado para recuperar espacios públicos en Monclova. CORTESÍA

“Queremos que nuestras niñas, niños, jóvenes y familias cuenten con espacios seguros y de calidad para convivir, practicar deporte y fortalecer el sentido de comunidad. Seguiremos impulsando obras que transformen el entorno y contribuyan al crecimiento de Monclova”, expresó.

El Alcalde reiteró que la coordinación entre los distintos niveles de gobierno y la participación ciudadana seguirán siendo fundamentales para concretar proyectos que mejoren el entorno urbano y fortalezcan la cohesión social en todos los sectores de la ciudad.

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