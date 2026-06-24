Se ‘desploma’ el sector de la construcción en Coahuila

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    Se ‘desploma’ el sector de la construcción en Coahuila
    Actividad en obras de construcción refleja contrastes entre crecimiento nacional y caída en entidades del norte. ESPECIAL

Contrario a lo que ocurre en el País, en la entidad el personal ocupado total retrocedió 8.0 % y las horas trabajadas disminuyeron 11.7 %

El sector de la construcción en México registró un ligero crecimiento durante abril de 2026, al reportar un aumento mensual de 0.4 % en el valor de producción y un avance de 0.2 % en el personal ocupado, de acuerdo con cifras desestacionalizadas de la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras (ENEC). No obstante, el desempeño positivo a nivel País contrasta con la marcada contracción observada en entidades del norte, particularmente Coahuila y Durango.

A nivel nacional, la industria mantuvo una tendencia de crecimiento moderado. El valor de producción mostró incrementos tanto mensuales como anuales, mientras que las remuneraciones medias reales avanzaron 0.8 % en abril y 3.0 % en comparación anual. En este contexto, los salarios de los obreros registraron el mayor impulso, con un incremento de 1.2 % mensual. En contraste, las horas trabajadas disminuyeron 0.1 % frente a marzo y acumularon una caída anual de 2.0 %, lo que evidencia tensiones en la actividad operativa del sector.

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En el caso de Coahuila, el panorama fue significativamente adverso. El valor de producción de las empresas constructoras cayó 26.2 % en términos anuales, una de las contracciones más severas del País. El personal ocupado total retrocedió 8.0 % y las horas trabajadas disminuyeron 11.7 %. A pesar de ello, las remuneraciones medias reales crecieron 11.4 %, lo que sugiere intentos por conservar mano de obra especializada en un entorno de menor actividad.

Durango presentó una situación aún más crítica, con una caída de 50.9 % en el valor de producción anual. El personal ocupado descendió 11.6 % y las horas trabajadas retrocedieron 9.6 %. Aunque las remuneraciones medias reales aumentaron 5.3 %, el avance resultó insuficiente para compensar el fuerte deterioro en la actividad constructiva estatal.

La comparación entre el comportamiento nacional y regional evidencia una brecha significativa: mientras el País mantiene un crecimiento moderado, Coahuila y Durango enfrentan un retroceso profundo que impacta la inversión en infraestructura, vivienda y generación de empleo.

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