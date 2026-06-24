Se ‘desploma’ el sector de la construcción en Coahuila

El sector de la construcción en México registró un ligero crecimiento durante abril de 2026, al reportar un aumento mensual de 0.4 % en el valor de producción y un avance de 0.2 % en el personal ocupado, de acuerdo con cifras desestacionalizadas de la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras (ENEC). No obstante, el desempeño positivo a nivel País contrasta con la marcada contracción observada en entidades del norte, particularmente Coahuila y Durango.

A nivel nacional, la industria mantuvo una tendencia de crecimiento moderado. El valor de producción mostró incrementos tanto mensuales como anuales, mientras que las remuneraciones medias reales avanzaron 0.8 % en abril y 3.0 % en comparación anual. En este contexto, los salarios de los obreros registraron el mayor impulso, con un incremento de 1.2 % mensual. En contraste, las horas trabajadas disminuyeron 0.1 % frente a marzo y acumularon una caída anual de 2.0 %, lo que evidencia tensiones en la actividad operativa del sector.