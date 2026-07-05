Monclova impulsa obra pública en colonias con inversión superior a 6 millones de pesos

MONCLOVA, COAH.- El Gobierno Municipal de Monclova intensificó esta semana su programa de obra pública con acciones simultáneas de arranque, entrega y supervisión de proyectos de infraestructura urbana en distintos sectores de la ciudad, con una inversión que supera los 6 millones de pesos y un impacto directo en más de 2 mil habitantes.

El plan de trabajo, encabezado por el alcalde Carlos Villarreal y respaldado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, forma parte del Fondo de Infraestructura Social Municipal 2026, mediante el cual se busca mejorar la movilidad, reforzar la seguridad vial y elevar la calidad de vida en colonias del municipio.

Las acciones se distribuyeron en tres frentes principales. En materia de arranque de proyectos, comenzaron trabajos de recarpeteo en la calle 20 de la colonia Ampliación Hipódromo, así como en las calles Francisco I. Madero y Venustiano Carranza, en Estancias de Santa Ana, donde se busca rehabilitar vialidades con alto flujo vehicular.

En cuanto a obras concluidas, el municipio entregó la rehabilitación de la calle 9 en Ampliación Hipódromo y el recarpeteo de la calle Río Sabinas en la colonia La Ribera, obras que ya se encuentran en funcionamiento para beneficio de los vecinos.

De manera paralela, el gobierno local mantiene la supervisión de proyectos en proceso, entre los que destacan la pavimentación en la colonia Buenos Aires, la construcción de una escalinata en la Plaza Mirador de la colonia Guerrero, la rehabilitación de canchas en la colonia Obrera Norte, así como los trabajos de mejora en el Campo Saraperitos, espacios destinados a la convivencia y el deporte.