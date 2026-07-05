Monclova impulsa obra pública en colonias con inversión superior a 6 millones de pesos

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    Monclova impulsa obra pública en colonias con inversión superior a 6 millones de pesos
    Autoridades municipales supervisan obras de pavimentación y rehabilitación en distintos sectores de la ciudad. CORTESÍA

Gobierno local y estatal impulsan mejoras viales, deportivas y de espacios públicos en Monclova

MONCLOVA, COAH.- El Gobierno Municipal de Monclova intensificó esta semana su programa de obra pública con acciones simultáneas de arranque, entrega y supervisión de proyectos de infraestructura urbana en distintos sectores de la ciudad, con una inversión que supera los 6 millones de pesos y un impacto directo en más de 2 mil habitantes.

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$!Obras de infraestructura urbana buscan mejorar movilidad y espacios públicos en Monclova.
Obras de infraestructura urbana buscan mejorar movilidad y espacios públicos en Monclova. CORTESÍA

El plan de trabajo, encabezado por el alcalde Carlos Villarreal y respaldado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, forma parte del Fondo de Infraestructura Social Municipal 2026, mediante el cual se busca mejorar la movilidad, reforzar la seguridad vial y elevar la calidad de vida en colonias del municipio.

Las acciones se distribuyeron en tres frentes principales. En materia de arranque de proyectos, comenzaron trabajos de recarpeteo en la calle 20 de la colonia Ampliación Hipódromo, así como en las calles Francisco I. Madero y Venustiano Carranza, en Estancias de Santa Ana, donde se busca rehabilitar vialidades con alto flujo vehicular.

En cuanto a obras concluidas, el municipio entregó la rehabilitación de la calle 9 en Ampliación Hipódromo y el recarpeteo de la calle Río Sabinas en la colonia La Ribera, obras que ya se encuentran en funcionamiento para beneficio de los vecinos.

De manera paralela, el gobierno local mantiene la supervisión de proyectos en proceso, entre los que destacan la pavimentación en la colonia Buenos Aires, la construcción de una escalinata en la Plaza Mirador de la colonia Guerrero, la rehabilitación de canchas en la colonia Obrera Norte, así como los trabajos de mejora en el Campo Saraperitos, espacios destinados a la convivencia y el deporte.

$!Trabajos de recarpeteo avanzan en colonias de Monclova como parte del programa de obra pública 2026.
Trabajos de recarpeteo avanzan en colonias de Monclova como parte del programa de obra pública 2026. CORTESÍA

COMPROMISO CON EL DESARROLLO URBANO

Durante un recorrido de supervisión, el alcalde Carlos Villarreal destacó que estas acciones forman parte de una estrategia integral para atender rezagos urbanos y consolidar una ciudad más ordenada.

“Seguimos llevando obras que mejoran la calidad de vida de las familias, fortalecen la movilidad y consolidan una ciudad más ordenada, segura y con mayores oportunidades para todas y todos”, señaló el edil.

Con este paquete de obras, el Gobierno Municipal reafirma su coordinación con el Gobierno del Estado para acelerar el desarrollo de infraestructura en Monclova y responder a las necesidades más urgentes de la población.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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