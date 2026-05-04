Saquean tumbas y roban cristos en panteón de Piedras Negras

De acuerdo con los reportes, un grupo de individuos sustrajo cristos elaborados con materiales como metal, aluminio y bronce, los cuales formaban parte de las cruces colocadas en las lápidas. Se presume que el objetivo del robo sería la venta de estos objetos por su valor en el mercado de reciclaje.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La tranquilidad del panteón municipal de Villa de Fuente de Piedras Negras se vio alterada tras el robo de figuras religiosas y actos de vandalismo en diversas sepulturas, hechos que fueron denunciados por familiares de personas fallecidas que acudieron al lugar.

El daño no se limitó únicamente al hurto de las piezas religiosas. Visitantes del camposanto señalaron que varias tumbas presentaban afectaciones visibles, como estructuras removidas y lápidas alteradas. En total, se estima que al menos una decena de sepulturas resultaron afectadas por estos actos.

El hecho quedó evidenciado también en un video difundido en redes sociales, donde se observa la ausencia de las figuras en varias cruces, lo que permitió dimensionar la magnitud del daño causado dentro del cementerio.

Familiares de los difuntos manifestaron su inconformidad ante lo ocurrido, no solo por las pérdidas materiales, sino por el impacto emocional que representa el deterioro de los espacios donde descansan sus seres queridos. Indicaron que estos lugares tienen un valor simbólico y forman parte de la memoria familiar.

Según testimonios, los robos habrían ocurrido durante la madrugada, momento en el que el panteón presenta menor vigilancia, lo que habría facilitado la acción de los responsables. Este señalamiento coincide con antecedentes previos en el mismo sitio, donde ya se habían reportado incidentes similares.

Los afectados han solicitado que se refuercen las medidas de seguridad en el panteón, incluyendo mayor presencia policial y recorridos constantes para prevenir nuevos actos delictivos. Asimismo, se esperaba la presentación de denuncias formales ante las autoridades para iniciar las investigaciones correspondientes.

(Con información de medios locales)