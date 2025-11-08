Resguardan a niño de 2 años tras denuncia vecinal por maltrato y falta de registro en Castaños

Monclova
/ 8 noviembre 2025
    Resguardan a niño de 2 años tras denuncia vecinal por maltrato y falta de registro en Castaños
    El niño de dos años fue trasladado a instalaciones de Pronnif para su valoración médica y psicológica. FOTO: ARCHIVO/ VANGUARDIA

La madre fue detenida tras confirmarse lesiones recientes en el menor, mientras autoridades investigan el caso por maltrato y omisión de cuidados

CASTAÑOS, COAH.- Un menor de apenas dos años fue rescatado la mañana del pasado miércoles por autoridades de la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia (Pronnif) en Monclova, tras ser víctima de maltrato físico y emocional presuntamente por parte de su madre, Diana “N”.

El caso salió a la luz gracias a una denuncia anónima realizada por vecinos de la colonia Libertad, quienes alertaron a las autoridades al escuchar los gritos del niño, identificado como Dagoberto “N”. Al llegar al domicilio ubicado en la calle Díaz Mirón, el equipo de Pronnif constató que el menor presentaba raspones, moretones y signos de abandono, además de carecer de registro civil, lo que lo mantenía sin acceso a servicios básicos como vacunas, atención médica y educación.

De acuerdo con la información recabada, la madre del niño no pudo justificar las lesiones ni la omisión de registrar a su hijo, por lo que fue detenida y puesta a disposición de las autoridades mientras se realiza la investigación correspondiente por presunto maltrato infantil y omisión en el registro del menor.

Dagoberto fue trasladado de inmediato a las instalaciones de Pronnif, donde recibe atención médica y psicológica. El equipo especializado realiza una evaluación integral para determinar los daños físicos y emocionales ocasionados, así como los pasos a seguir para garantizar su protección. Las autoridades aún no han definido si permanecerá bajo custodia temporal en Pronnif o será canalizado a un hogar de asistencia.

Especialistas consultados señalaron que la falta de registro de un menor no constituye un delito en sí, pero vulnera gravemente sus derechos y puede considerarse abandono si se combina con negligencia o maltrato. La ley mexicana establece que todo niño debe ser inscrito en el Registro Civil dentro de los seis meses posteriores a su nacimiento, trámite que es gratuito y obligatorio para padres, tutores o abuelos.

Entre las consecuencias de no registrar a un menor se encuentran la inexistencia jurídica, la imposibilidad de acceder a servicios esenciales y mayor vulnerabilidad frente a la pobreza, exclusión y explotación. Autoridades señalaron que esta situación agrava los riesgos para el desarrollo y la protección de los menores, y puede derivar en sanciones legales.

(Con información de medios locales)

Temas


Denuncias
Seguridad
MALTRATO INFANTIL

Localizaciones


Castaños

Organizaciones


Pronnif

true

Brissey Patiño

