Ternium enciende las alarmas en Monclova por posible cierre en 2026

MONCLOVA, COAH.- La Región Centro de Coahuila vuelve a colocarse al borde de una crisis laboral. A menos de tres años del colapso de Altos Hornos de México (AHMSA), ahora es la empresa Ternium la que enciende las alarmas ante la posible clausura de su planta galvanizadora en Monclova, prevista tentativamente para junio de 2026.

Aunque la compañía no ha emitido un comunicado oficial, trabajadores confirmaron que ya fueron informados internamente sobre un proceso de cierre que se analizará en los próximos meses.

La noticia cayó como un golpe inesperado en una región que apenas comenzaba a recuperar estabilidad tras la pérdida de miles de empleos derivados de la crisis de AHMSA.

La planta de Ternium representa uno de los últimos bastiones industriales del corredor metalúrgico de Monclova. Su eventual salida significaría la desaparición de cientos de empleos directos y afectaría a decenas de negocios locales que dependen de su operación: desde talleres y transportistas hasta comercios que sostienen la economía de las familias obreras.

El temor al desempleo masivo vuelve a sentirse en los hogares monclovenses. Muchos trabajadores recuerdan el periodo posterior al derrumbe de AHMSA, cuando la falta de ingresos transformó la vida de comunidades enteras.

“No queremos volver a vivir lo mismo”, expresaron algunos empleados que prefirieron mantener el anonimato.

La galvanizadora de Ternium cumple un papel esencial en la producción de acero, al recubrir con zinc los materiales para protegerlos de la corrosión.

Su eventual cierre no solo significaría una pérdida técnica para la industria, sino también un duro golpe a la identidad productiva de una región históricamente forjada al calor del acero.