Respaldan maestros a docente investigado por presunto abuso y se manifiestan en Monclova

+ Seguir en Seguir en Google
Monclova
/ 22 enero 2026
    Respaldan maestros a docente investigado por presunto abuso y se manifiestan en Monclova
    Maestras y maestros expresaron su respaldo al docente investigado durante la protesta. FOTO: GOOGLE MAPS

El gremio magisterial advirtió que continuará con acciones públicas para exigir investigaciones imparciales y sin señalamientos anticipados

MONCLOVA, COAH.- Docentes de distintos planteles educativos de Monclova realizaron una manifestación frente a las oficinas regionales de la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (Pronnif) para expresar su respaldo a un profesor de educación física del Jardín de Niños “Gabriela Mistral”, actualmente investigado por un señalamiento de presunto abuso sexual contra una menor de cinco años.

La movilización se llevó a cabo con pancartas y consignas dirigidas a exigir que el caso sea atendido con estricto apego al debido proceso y sin juicios anticipados. Durante la protesta, los participantes optaron por no revelar su identidad, argumentando temor a posibles represalias laborales o personales derivadas de su participación.

TE PUEDE INTERESAR: Monclova: fuego consume vivienda deshabitada en la colonia El Pueblo

Los docentes manifestaron su inconformidad ante lo que consideran un señalamiento que, afirmaron, no ha sido acompañado de pruebas contundentes. Indicaron que la acusación ha tenido un impacto directo en la imagen pública y profesional del profesor, quien se desempeña en distintos centros educativos y es conocido dentro del sector magisterial local.

Durante la concentración, los manifestantes expusieron su preocupación por la situación de vulnerabilidad que, señalaron, enfrentan los docentes ante denuncias que aún se encuentran en proceso de investigación. Expresaron que este tipo de casos genera incertidumbre dentro del gremio, al considerar que cualquier trabajador de la educación puede ser señalado sin que se haya concluido una indagatoria formal.

Los participantes reiteraron que los centros educativos son espacios destinados al resguardo y cuidado de los alumnos, y sostuvieron que el personal docente actúa bajo protocolos establecidos. En ese sentido, pidieron que las autoridades revisen de manera integral el contexto del caso y permitan que las diligencias se desarrollen sin presión social o mediática.

Asimismo, señalaron que el profesor investigado ha visto afectados sus derechos, su trayectoria laboral y su reputación, al quedar expuesto públicamente mientras el proceso sigue en curso. Indicaron que, de confirmarse que el señalamiento carece de sustento legal, deberá actuarse conforme a la ley contra quienes resulten responsables de una denuncia que consideran infundada.

TE PUEDE INTERESAR: Hallan 16 kilos de cristal en auto abandonado sobre la Nava–Allende

A la protesta se sumaron docentes de nivel preescolar y básico, así como representantes de distintas delegaciones sindicales, quienes expresaron su respaldo al maestro y señalaron que el acompañamiento continuará mientras no exista una resolución clara del caso.

Finalmente, los manifestantes informaron que podrían mantener acciones de protesta en los próximos días, con el objetivo de exigir transparencia, legalidad y respeto a la presunción de inocencia durante el desarrollo de la investigación relacionada con el Jardín de Niños “Gabriela Mistral”.

(Con información de medios locales)

Google News

Sigue todas las noticias de vanguardia.com.mx en Google News

Sigue todas las noticias de vanguardia.com.mx en WhatsApp

Temas


Delitos Sexuales
Maestros
protestas

Localizaciones


Monclova

Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Se ven en la 4T proyectados

Se ven en la 4T proyectados
true

Ofrece México 37 tributos a Trump, pero los cárteles son como una hidra
true

POLITICÓN: Coahuila entra a recta electoral de las definiciones con un PAN sin plan y un PRI con candidaturas con truco
El sujeto fue vinculado a proceso en una audiencia a puerta cerrada.

Enfermero del ISSSTE violó a su hijastra durante seis años, en Saltillo
“Pero es una tragedia personal, no nacional ni mundial. Es totalmente diferente cuando el Presidente de Estados Unidos está en sundowning: un Presidente rodeado de aduladores malignos que le dicen lo que quiere oÌr y le dan rienda suelta a todos sus caprichos, por muy destructivos que sean”, indicó.

Afirma Premio Nobel que Trump ha perdido el sentido de la realidad
El venado cola blanca tejano es una de las especies más valoradas en la cacería regulada.

Crece la cacería sustentable en Coahuila pese a versiones de descenso
El presidente Donald Trump se reúne con el presidente Volodímir Zelenski de Ucrania y otros líderes europeos en Washington para discutir la invasión rusa de Ucrania.

Cómo las acciones de Trump amenazan la alianza entre EU y Europa
Ratcliffe ha sido señalado como el impulsor de las acciones de sabotaje y el reclutamiento de fuentes que permitieron el seguimiento en tiempo real de los movimientos de Maduro

La captura de Maduro muestra la nueva estrategia de la CIA en América Latina