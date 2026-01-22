Respaldan maestros a docente investigado por presunto abuso y se manifiestan en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Docentes de distintos planteles educativos de Monclova realizaron una manifestación frente a las oficinas regionales de la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (Pronnif) para expresar su respaldo a un profesor de educación física del Jardín de Niños “Gabriela Mistral”, actualmente investigado por un señalamiento de presunto abuso sexual contra una menor de cinco años.

La movilización se llevó a cabo con pancartas y consignas dirigidas a exigir que el caso sea atendido con estricto apego al debido proceso y sin juicios anticipados. Durante la protesta, los participantes optaron por no revelar su identidad, argumentando temor a posibles represalias laborales o personales derivadas de su participación.

TE PUEDE INTERESAR: Monclova: fuego consume vivienda deshabitada en la colonia El Pueblo

Los docentes manifestaron su inconformidad ante lo que consideran un señalamiento que, afirmaron, no ha sido acompañado de pruebas contundentes. Indicaron que la acusación ha tenido un impacto directo en la imagen pública y profesional del profesor, quien se desempeña en distintos centros educativos y es conocido dentro del sector magisterial local.

Durante la concentración, los manifestantes expusieron su preocupación por la situación de vulnerabilidad que, señalaron, enfrentan los docentes ante denuncias que aún se encuentran en proceso de investigación. Expresaron que este tipo de casos genera incertidumbre dentro del gremio, al considerar que cualquier trabajador de la educación puede ser señalado sin que se haya concluido una indagatoria formal.

Los participantes reiteraron que los centros educativos son espacios destinados al resguardo y cuidado de los alumnos, y sostuvieron que el personal docente actúa bajo protocolos establecidos. En ese sentido, pidieron que las autoridades revisen de manera integral el contexto del caso y permitan que las diligencias se desarrollen sin presión social o mediática.

Asimismo, señalaron que el profesor investigado ha visto afectados sus derechos, su trayectoria laboral y su reputación, al quedar expuesto públicamente mientras el proceso sigue en curso. Indicaron que, de confirmarse que el señalamiento carece de sustento legal, deberá actuarse conforme a la ley contra quienes resulten responsables de una denuncia que consideran infundada.

TE PUEDE INTERESAR: Hallan 16 kilos de cristal en auto abandonado sobre la Nava–Allende

A la protesta se sumaron docentes de nivel preescolar y básico, así como representantes de distintas delegaciones sindicales, quienes expresaron su respaldo al maestro y señalaron que el acompañamiento continuará mientras no exista una resolución clara del caso.

Finalmente, los manifestantes informaron que podrían mantener acciones de protesta en los próximos días, con el objetivo de exigir transparencia, legalidad y respeto a la presunción de inocencia durante el desarrollo de la investigación relacionada con el Jardín de Niños “Gabriela Mistral”.

(Con información de medios locales)