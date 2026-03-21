Retiran más de 6 toneladas de cacharros a través de ‘Monclova limpio y con valor’

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Monclova
/ 21 marzo 2026
    Retiran más de 6 toneladas de cacharros a través de ‘Monclova limpio y con valor’
    La limpieza continuará de manera constante por las diferentes colonias del municipio. CORTESÍA

Tan solo en marzo, se han atendido ocho colonias y 13 áreas verdes

MONCLOVA, COAH.— A través de la campaña “Monclova Limpio y Con Valor”, el municipio ha retirado más de 6 toneladas de cacharros desde su arranque el pasado 4 de marzo, como parte de acciones para mejorar la imagen urbana y prevenir riesgos a la salud.

De acuerdo con la información, estas labores se llevan a cabo mediante la Dirección de Servicios Primarios, con jornadas de limpieza y descacharrización en distintos sectores de la ciudad.

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Durante la última semana, se atendieron 13 áreas verdes y se realizaron trabajos en ocho colonias, entre ellas Zona Centro, Buenos Aires, Ampliación Las Flores, 21 de Marzo, Los Cedros, Barrera, Francisco I. Madero y Héroes del 47.

Estas acciones buscan eliminar posibles criaderos del mosquito transmisor de enfermedades como dengue, zika y chikungunya.

La estrategia forma parte del programa permanente “La Ola Monclovense”, mediante el cual se realizan labores continuas de limpieza, recolección y saneamiento en espacios públicos, con el objetivo de mantener condiciones más seguras y ordenadas.

$!El alcalde Carlos Villarreal Pérez destacó la importancia de la participación ciudadana para el desarrollo de estas acciones.
El alcalde Carlos Villarreal Pérez destacó la importancia de la participación ciudadana para el desarrollo de estas acciones. CORTESÍA

“Seguimos trabajando en equipo con el gobernador Manolo Jiménez, con paso firme para mantener una ciudad limpia y saludable. La participación de la ciudadanía es fundamental para lograr estos resultados; juntos estamos construyendo una mejor Monclova”, señaló el alcalde Carlos Villarral Pérez.

El municipio informó que estas acciones continuarán en distintos sectores, con el fin de fortalecer la salud pública y mejorar las condiciones de los espacios urbanos.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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