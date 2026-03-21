Retiran más de 6 toneladas de cacharros a través de ‘Monclova limpio y con valor’

MONCLOVA, COAH.— A través de la campaña “Monclova Limpio y Con Valor”, el municipio ha retirado más de 6 toneladas de cacharros desde su arranque el pasado 4 de marzo, como parte de acciones para mejorar la imagen urbana y prevenir riesgos a la salud. De acuerdo con la información, estas labores se llevan a cabo mediante la Dirección de Servicios Primarios, con jornadas de limpieza y descacharrización en distintos sectores de la ciudad.

Durante la última semana, se atendieron 13 áreas verdes y se realizaron trabajos en ocho colonias, entre ellas Zona Centro, Buenos Aires, Ampliación Las Flores, 21 de Marzo, Los Cedros, Barrera, Francisco I. Madero y Héroes del 47. Estas acciones buscan eliminar posibles criaderos del mosquito transmisor de enfermedades como dengue, zika y chikungunya. La estrategia forma parte del programa permanente “La Ola Monclovense”, mediante el cual se realizan labores continuas de limpieza, recolección y saneamiento en espacios públicos, con el objetivo de mantener condiciones más seguras y ordenadas.

“Seguimos trabajando en equipo con el gobernador Manolo Jiménez, con paso firme para mantener una ciudad limpia y saludable. La participación de la ciudadanía es fundamental para lograr estos resultados; juntos estamos construyendo una mejor Monclova”, señaló el alcalde Carlos Villarral Pérez. El municipio informó que estas acciones continuarán en distintos sectores, con el fin de fortalecer la salud pública y mejorar las condiciones de los espacios urbanos.

Publicidad