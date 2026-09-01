Revocan prisión domiciliaria y mandan a penal a dos acusados de homicidio en anexo de Frontera

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    Revocan prisión domiciliaria y mandan a penal a dos acusados de homicidio en anexo de Frontera
    Ángel y Erick deberán ser ingresados a un centro penitenciario mientras continúa el proceso en su contra. REDES SOCIALES

El Tribunal Distrital revocó el resguardo domiciliario y ordenó prisión preventiva para los dos imputados por un homicidio ocurrido en 2022

FRONTERA, COAH.— De permanecer bajo resguardo domiciliario a enfrentar prisión preventiva. Así cambió nuevamente la situación jurídica de Ángel N y Erick N, luego de que el Tercer Tribunal Distrital del Poder Judicial de Coahuila ordenara su ingreso a un centro penitenciario.

Ambos enfrentan un proceso por homicidio calificado con ventaja y lesiones leves calificadas, relacionados con la muerte de Jesús Alfredo Salayandia Reyes y las agresiones contra otras cuatro personas en el anexo Escudo de Salvación que administraban

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La resolución, identificada como Sentencia 108/2026 y emitida bajo la ponencia del magistrado Ricardo López Campos, derivó de la apelación presentada por el Ministerio Público contra la medida que les permitía permanecer en sus domicilios con brazalete electrónico y autorización para trabajar.

El tribunal consideró procedente aplicar la prisión preventiva oficiosa y justificada, al tratarse de un proceso por homicidio calificado y con base en las disposiciones establecidas en la Constitución y el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Como consecuencia, el Juzgado de Control del Distrito Judicial de Monclova deberá notificar a las partes, retirar los brazaletes y hacer efectiva la nueva medida cautelar, por lo que Ángel N y Erick N serán ingresados al penal correspondiente mientras continúa el proceso.

Los hechos que originaron la causa penal se remontan a 2022 y también dejaron lesionados a Juan Luis Dueñas Aguirre, Mario de Jesús Reyes Castellanos, Honorio Suárez Arcos y Jonathan Daniel Pérez Pérez.

La prisión preventiva no implica una sentencia condenatoria, por lo que ambos imputados conservan su derecho a la presunción de inocencia mientras concluye el proceso judicial.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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