¡Escuela nueva, pero sin luz! Normalistas de Monclova arrancan ciclo escolar con carencias

Los estudiantes fueron trasladados al inmueble de la antigua Escuela Club de Leones número cuatro, en la colonia El Pueblo, luego de que durante aproximadamente un año se realizaran trabajos para acondicionarlo como plantel normalista.

MONCLOVA, COAH.- Con aulas renovadas, sanitarios nuevos, aire acondicionado y una amplia techumbre, cerca de 450 alumnos de la Escuela Normal de Monclova comenzaron el ciclo escolar 2026-2027 en su nueva sede, aunque lo hicieron todavía sin energía eléctrica.

El cambio representa una mejora frente a las condiciones que enfrentaban en la sede anterior de la colonia 1 de Mayo, donde las lluvias provocaban constantes inundaciones debido a las corrientes de agua y al vado formado en el sector.

La situación llegó a generar emergencias, pues en una ocasión los estudiantes tuvieron que ser evacuados con apoyo de Bomberos y Protección Civil ante el riesgo generado por el agua.

Ahora, los futuros maestros cuentan con instalaciones rehabilitadas y mejores condiciones para desarrollar sus actividades académicas; sin embargo, permanece pendiente la conexión formal del servicio eléctrico por parte de la Comisión Federal de Electricidad.

Mientras se concreta este trámite, los normalistas iniciaron sus clases en el inmueble que durante meses fue preparado para convertirse en su nueva sede.

(CON INFORMACIÓN DE EL TIEMPO)