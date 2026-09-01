¡Escuela nueva, pero sin luz! Normalistas de Monclova arrancan ciclo escolar con carencias

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    ¡Escuela nueva, pero sin luz! Normalistas de Monclova arrancan ciclo escolar con carencias
    El plantel en la colonia El Pueblo fue rehabilitado con aulas, sanitarios, aire acondicionado y techumbre. REDES SOCIALES
Elena Vega
por Elena Vega

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Cerca de 450 estudiantes iniciaron clases en instalaciones rehabilitadas, aunque esperan que la CFE habilite formalmente el suministro eléctrico

MONCLOVA, COAH.- Con aulas renovadas, sanitarios nuevos, aire acondicionado y una amplia techumbre, cerca de 450 alumnos de la Escuela Normal de Monclova comenzaron el ciclo escolar 2026-2027 en su nueva sede, aunque lo hicieron todavía sin energía eléctrica.

Los estudiantes fueron trasladados al inmueble de la antigua Escuela Club de Leones número cuatro, en la colonia El Pueblo, luego de que durante aproximadamente un año se realizaran trabajos para acondicionarlo como plantel normalista.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/escuelas-de-coahuila-cierran-el-ciclo-escolar-en-linea-por-danos-de-las-lluvias-normal-de-monclova-operaba-en-edificio-siniestrado-HI21921071

El cambio representa una mejora frente a las condiciones que enfrentaban en la sede anterior de la colonia 1 de Mayo, donde las lluvias provocaban constantes inundaciones debido a las corrientes de agua y al vado formado en el sector.

La situación llegó a generar emergencias, pues en una ocasión los estudiantes tuvieron que ser evacuados con apoyo de Bomberos y Protección Civil ante el riesgo generado por el agua.

Ahora, los futuros maestros cuentan con instalaciones rehabilitadas y mejores condiciones para desarrollar sus actividades académicas; sin embargo, permanece pendiente la conexión formal del servicio eléctrico por parte de la Comisión Federal de Electricidad.

Mientras se concreta este trámite, los normalistas iniciaron sus clases en el inmueble que durante meses fue preparado para convertirse en su nueva sede.

(CON INFORMACIÓN DE EL TIEMPO)

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Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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