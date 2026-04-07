Rifan en Monclova auto Renault Kwid 2026, entre contribuyentes cumplidos

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Monclova
/ 7 abril 2026
    Rifan en Monclova auto Renault Kwid 2026, entre contribuyentes cumplidos
    Autoridades municipales realizaron el sorteo de un automóvil entre contribuyentes cumplidos. CORTESÍA

También fueron sorteados viajes a Mazatlán y aparatos electrodomésticos

MONCLOVA, COAH.- El Gobierno Municipal de Monclova realizó este martes el sorteo de un automóvil Renault Kwid 2026, como parte de una estrategia para promover el cumplimiento de las contribuciones municipales entre la población.

Durante la jornada también se rifaron electrodomésticos y viajes dobles a Mazatlán, dirigidos a quienes realizaron sus pagos en los primeros tres meses del año.

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El evento fue encabezado por el alcalde Carlos Villarreal Pérez, acompañado por integrantes del Cabildo y funcionarios municipales, quienes supervisaron el desarrollo del proceso para garantizar su transparencia. Entre los asistentes estuvieron el secretario del Ayuntamiento, José Roberto Medina; el tesorero Tomás López Garza, así como directores de distintas áreas y un notario público.

PRTICIPACIÓN CIUDADANA IMPULSA RECAUDACIÓN

La dinámica se llevó a cabo mediante una tómbola, de la cual se extrajeron tres boletos. Conforme a las bases del sorteo, el tercer número fue designado como el ganador del premio principal, mientras que los dos primeros fueron descartados.

El folio seleccionado fue el 3590, correspondiente a un vecino de la colonia Carlos Salinas de Gortari, quien será contactado por las autoridades para la entrega del vehículo.

$!El folio ganador corresponde a un vecino de la colonia Carlos Salinas de Gortari.
El folio ganador corresponde a un vecino de la colonia Carlos Salinas de Gortari. CORTESÍA

Funcionarios municipales subrayaron que estas acciones buscan fortalecer la cultura contributiva y fomentar la participación ciudadana, al tiempo que recordaron que los recursos obtenidos se destinan a mejorar servicios públicos e infraestructura urbana.

El alcalde agradeció la confianza de la ciudadanía e hizo un llamado a mantener la responsabilidad en el pago de contribuciones como una vía para consolidar el desarrollo de Monclova.

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