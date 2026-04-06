Coahuila: Al 100%, hoteles en pueblos mágicos durante Semana Santa; al 65% en el resto de ciudades

Durante la primera semana del periodo vacacional, el sector hotelero registró una ocupación del 100 por ciento en los Pueblos Mágicos y de aproximadamente 65 por ciento en los municipios cercanos; sin embargo, para los días restantes del periodo, el cambio de clima podría afectar las actividades al aire libre. El presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Coahuila, Enrique Ayala, informó que el promedio de estancia de los visitantes fue de 2.5 días. Recordó que la ocupación en los Pueblos Mágicos alcanzó el 100 por ciento, mientras que en los municipios aledaños se mantuvo en 65 por ciento. Aunque no especificó la derrama económica del sector hotelero, señaló que, de manera general, entre todos los sectores se estima entre 450 y 550 millones de pesos.

Por su parte, el director de la OCV Saltillo, Raúl Rodarte Leos, recordó que las expectativas eran recibir entre 150 mil y 180 mil visitantes, con una derrama económica estimada en 250 millones de pesos, de los cuales entre 60 y 70 millones corresponderían al sector de hospedaje. Indicó que alrededor del 70 por ciento de esta derrama se generó durante la semana pasada; no obstante, el frente frío que ingresó el domingo pudo afectar actividades al aire libre, como visitas a viñedos, albercas y otras áreas recreativas, aunque las carreteras continuaron con alta afluencia vehicular. Durante el fin de semana, los Pueblos Mágicos se mantuvieron llenos, mientras que en las ciudades la ocupación osciló entre 50 y 55 por ciento. A pesar de que el turismo de negocios disminuye en estas fechas, el turismo de placer contribuye a compensar la actividad. De acuerdo con cifras de la Secretaría de Turismo, la entidad recibió a casi 470 mil visitantes, se generó una derrama económica de más de 500 millones de pesos y una ocupación hotelera promedio en el estado del 72.5%. En otro sentido, el director de la Canaco Saltillo, Salvador Rodríguez, señaló que esta temporada suele ser baja para el sector comercio, por lo que no se esperan ventas elevadas, salvo en negocios vinculados al turismo, como restaurantes y hoteles, donde sí se registra un repunte.

Agregó que, en comparación con el año pasado, las ventas se encuentran aproximadamente 20 por ciento por debajo en el mismo periodo, lo cual, dijo, ya se preveía, ya que un cierre débil en diciembre suele anticipar un año complicado en términos comerciales. Finalmente, el presidente de la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico de Saltillo, Alán Duarte, coincidió en que las ventas en el primer cuadro de la ciudad no alcanzaron las expectativas durante Semana Santa. Aunque se registró afluencia de visitantes y hubo movimiento en restaurantes y giros de alimentos, en términos generales las ventas se mantuvieron similares a las del año anterior.