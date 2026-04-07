Por concluir el arranque de obras de Participa Saltillo 2025; avance es superior al 83%

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Saltillo
/ 7 abril 2026
    Por concluir el arranque de obras de Participa Saltillo 2025; avance es superior al 83%
    Trabajadores municipales llevan a cabo trabajos que forman parte de los proyectos de participación ciudadana. HOMERO SÁNCHEZ

Con el arranque de la rehabilitación de una plaza pública en Misión Cerritos, suman cinco de seis obras de infraestructura iniciadas, de un total de nueve proyectos aprobados en 2025.

El director de Obras Públicas de Saltillo, Antonio Nerio Maltos, informó que el arranque de obras del programa Participa Saltillo 2025, implementado por primera vez ese año como un mecanismo de participación ciudadana, registra un avance superior al 83%, ya que solo una de las seis obras de infraestructura está pendiente de iniciar.

El funcionario explicó que en 2025 fueron aprobados nueve proyectos, uno por cada sector del municipio, de los cuales seis corresponden a infraestructura. Este martes inició el quinto proyecto en la colonia Misión Cerritos, consistente en la rehabilitación de una plaza pública, proyecto ganador del programa, el cual también forma parte de la estrategia municipal Activa tu Parque, donde participan empresas, organizaciones y vecinos mediante donativos en especie y trabajo comunitario.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-arranca-javier-diaz-rehabilitacion-de-plaza-en-mision-cerritos-FE19847288

De acuerdo con el proyecto, se contempla la rehabilitación de la cancha de usos múltiples, pintura y delineado, mejora de tableros de basquetbol, banquetas de concreto, instalación de mesas, porterías y juegos infantiles, así como acciones de accesibilidad, reforestación y alumbrado. En total, se prevé la plantación de 30 árboles en el área.

El alcalde Javier Díaz González señaló que este tipo de intervenciones buscan fortalecer la convivencia social.

“Este espacio público ahorita, pues a lo mejor no vienen familias, pero lo que vamos a buscar es cómo vamos a fortalecer el tejido social y eso se va a traducir en mejor calidad de vida para las vecinas y los vecinos”, expresó.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/arranca-pavimentacion-en-paseo-de-los-pumas-al-sur-de-saltillo-IE19842695

Participa Saltillo es un esquema que destina recursos del impuesto predial para proyectos definidos por la ciudadanía. En su primera edición, cada sector recibió un presupuesto de 1.5 millones de pesos, equivalente en conjunto al 3% de lo recaudado por este concepto.

Para 2026, el programa continuó desde inicios de año. Se recibieron más de 260 propuestas, de las cuales 157 cumplieron con los requisitos técnicos y de viabilidad. Actualmente se encuentran en proceso de votación ciudadana, el cual se llevará a cabo durante abril, y los resultados se darán a conocer el 5 de mayo, con la previsión de ejecutar las obras durante el mismo año.

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Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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