Riña vecinal en Castaños deja un muerto, tres heridos y un detenido

CASTAÑOS, COAH.– Una riña vecinal registrada durante la madrugada del sábado en la colonia Independencia, en Castaños, terminó con un hombre muerto, tres personas lesionadas y la detención del presunto responsable.

El conflicto, que según las autoridades se originó por viejas rencillas entre los involucrados, comenzó como una discusión entre mujeres. Testigos relataron que la confrontación derivó rápidamente en golpes, y que minutos después varios hombres intervinieron, lo que hizo que la violencia escalara.

Los hechos ocurrieron poco antes de la 01:00 horas en la intersección de las calles Hermenegildo Galeana y Jesús María Rangel. Durante el altercado, uno de los participantes, identificado como Luis Fernando ¨N¨, de 38 años, recibió una puñalada en el costado izquierdo con un arma blanca. La herida resultó mortal y paramédicos de Protección Civil confirmaron su fallecimiento en el lugar.

Tres personas más resultaron lesionadas: Uriel ¨N¨, de 31 años, así como Esteban ¨N¨ y Adolfo ¨N¨, cuyas lesiones no han sido detalladas por las autoridades. El delegado de la Fiscalía General del Estado, Miguel Ángel Medina, precisó que ninguna mujer sufrió heridas de gravedad, únicamente golpes menores propios del forcejeo.

Testigos indicaron que tras el ataque intentaron trasladar a la víctima en la parte trasera de un automóvil Nissan Versa, pero dos llantas fueron ponchadas presuntamente por los agresores, lo que impidió el auxilio.

Tras un operativo de búsqueda, elementos de la Policía Municipal lograron la captura de Elian “N”, de 25 años, señalado como el principal agresor. El detenido fue trasladado a las celdas municipales y posteriormente puesto a disposición del Ministerio Público. También se aseguró el arma blanca utilizada en la agresión.

Personal de la Agencia de Investigación Criminal realizó las diligencias correspondientes y ordenó el levantamiento del cuerpo, que fue llevado al Servicio Médico Forense por una funeraria local. La carpeta de investigación sigue abierta para esclarecer responsabilidades.

(Con información de medios locales)