Coahuila: Refuerzan Gobierno y Fiscalía coordinación con empresas para garantizar seguridad

Coahuila
/ 9 agosto 2025
    El fiscal y los secretarios de Economía y Seguridad se reunieron con representantes de la iniciativa privada local. Foto: Especial

Iniciativa privada resalta que el alto nivel de seguridad en la entidad incentiva la llegada de más inversiones

Con el objetivo de fortalecer la seguridad y el estado de derecho como condiciones clave para la inversión, el Gobierno de Coahuila, en coordinación con la Fiscalía General del Estado, sostuvo una reunión con directivos de empresas de la región sureste.

El encuentro fue convocado por el secretario de Economía, Luis Eduardo Olivares, para abrir un canal de comunicación directa entre el sector empresarial y las autoridades de seguridad.

El funcionario destacó que la administración de Manolo Jiménez Salinas mantiene una sólida coordinación con estados vecinos y autoridades federales para prevenir riesgos tanto en instalaciones como en el traslado de mercancías y personal hacia otras partes del país.

Los representantes de empresas y parques industriales coincidieron en que Coahuila ofrece un alto nivel de seguridad, lo que incentiva nuevas inversiones pese a la volatilidad del mercado global.

En la reunión se destacaron los altos niveles de seguridad que tiene la entidad.
En la reunión se destacaron los altos niveles de seguridad que tiene la entidad. Foto: Especial

El fiscal general, Federico Fernández Montañez, aseguró una coordinación total con el sector empresarial mediante canales como grupos de WhatsApp y contacto directo para atender emergencias. Subrayó que la participación ciudadana, incluida la de empresarios y transportistas, es esencial para prevenir riesgos.

Durante la reunión, presentó al equipo de seguridad estatal e instó a mantener comunicación permanente con las empresas para implementar acciones conjuntas.

El secretario de Seguridad Pública, Hugo Eduardo Gutiérrez, reiteró que la Policía Estatal trabaja bajo el Modelo de Seguridad para mantener a Coahuila como un estado seguro y blindado.

