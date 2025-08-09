Coahuila: Refuerzan Gobierno y Fiscalía coordinación con empresas para garantizar seguridad

Con el objetivo de fortalecer la seguridad y el estado de derecho como condiciones clave para la inversión, el Gobierno de Coahuila, en coordinación con la Fiscalía General del Estado, sostuvo una reunión con directivos de empresas de la región sureste.

El encuentro fue convocado por el secretario de Economía, Luis Eduardo Olivares, para abrir un canal de comunicación directa entre el sector empresarial y las autoridades de seguridad.

El funcionario destacó que la administración de Manolo Jiménez Salinas mantiene una sólida coordinación con estados vecinos y autoridades federales para prevenir riesgos tanto en instalaciones como en el traslado de mercancías y personal hacia otras partes del país.

Los representantes de empresas y parques industriales coincidieron en que Coahuila ofrece un alto nivel de seguridad, lo que incentiva nuevas inversiones pese a la volatilidad del mercado global.