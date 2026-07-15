Río Monclova se dispara y alcanza un nivel que no se veía desde hace meses

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    Río Monclova se dispara y alcanza un nivel que no se veía desde hace meses
    Decenas de ciudadanos acudieron al cauce para observar el fenómeno y tomar fotografías y videos. LIDIET MEXICANO

El nivel del río alcanzó uno de los más altos de los últimos meses, de acuerdo con las autoridades

MONCLOVA, COAH.- El río Monclova registró un importante incremento en su caudal durante la tarde y noche de este martes, al alcanzar uno de sus niveles más altos de los últimos meses tras las intensas lluvias y el escurrimiento de agua proveniente de la zona serrana. La fuerza de la corriente atrajo a decenas de ciudadanos, quienes acudieron al cauce para observar el fenómeno y captar imágenes del elevado volumen de agua.

De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), durante la tormenta se acumularon 19.3 milímetros de precipitación. No obstante, Protección Civil explicó que el aumento del nivel del río fue provocado principalmente por el escurrimiento proveniente de los cerros del Mercado, La Gloria y la zona de Castaños, donde las lluvias registradas en días anteriores saturaron el terreno y favorecieron el incremento del caudal.

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El director de Protección Civil, Pedro Alvarado, informó que la tormenta de mayor intensidad tuvo una duración aproximada de entre 30 y 40 minutos.

Asimismo, señaló que para este miércoles únicamente se pronostican chubascos, por lo que exhortó a la población a mantenerse atenta a los avisos de las autoridades y evitar ingresar o acercarse al cauce del río mientras persistan las corrientes, a fin de prevenir accidentes.

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Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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