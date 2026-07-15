Río Monclova se dispara y alcanza un nivel que no se veía desde hace meses

MONCLOVA, COAH.- El río Monclova registró un importante incremento en su caudal durante la tarde y noche de este martes, al alcanzar uno de sus niveles más altos de los últimos meses tras las intensas lluvias y el escurrimiento de agua proveniente de la zona serrana. La fuerza de la corriente atrajo a decenas de ciudadanos, quienes acudieron al cauce para observar el fenómeno y captar imágenes del elevado volumen de agua.

De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), durante la tormenta se acumularon 19.3 milímetros de precipitación. No obstante, Protección Civil explicó que el aumento del nivel del río fue provocado principalmente por el escurrimiento proveniente de los cerros del Mercado, La Gloria y la zona de Castaños, donde las lluvias registradas en días anteriores saturaron el terreno y favorecieron el incremento del caudal.