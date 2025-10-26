Robos y ataques del crimen organizado afectan templos en Frontera

El informe del Vaticano documenta agresiones, extorsiones y profanaciones que afectan a líderes y feligreses

En Coahuila, la libertad de culto enfrenta un deterioro significativo, donde el crimen organizado actúa como agente de persecución contra católicos y cristianos-evangélicos, alerta el Informe sobre la Libertad Religiosa en el Mundo 2025, elaborado por la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada (ACN) y auspiciado por el Vaticano.

Por primera vez, el estudio incluye a México en el apartado de discriminación religiosa, señalando que los grupos delictivos ejercen violencia, extorsión y amenazas directas contra líderes religiosos y fieles. Según el informe, los clérigos se convierten en objetivos para imponer miedo y silencio, lo que permite a los criminales mantener operaciones de tráfico de armas y drogas en diversas regiones.

En el estado, específicamente en Ciudad Frontera, el informe documenta robos y profanaciones de templos, incluyendo el saqueo de objetos litúrgicos y la violación del Santísimo Sacramento. Estos hechos reflejan la creciente vulnerabilidad de las comunidades religiosas frente a la violencia organizada en la zona fronteriza.

El estudio registra también ataques a sacerdotes, catequistas y fieles, así como extorsiones a parroquias y cierre temporal de templos por amenazas. A nivel nacional, se destacan casos como incendios provocados, destrozos de imágenes religiosas y agresiones durante eventos públicos. Entre los ejemplos citados se menciona la parroquia del Verbo Encarnado en Ciudad Frontera, Coahuila, donde los ladrones profanaron el Santísimo Sacramento y robaron diversos objetos de la iglesia.

La Fundación ACN subraya que la situación se agrava en territorios dominados por cárteles particularmente violentos, y que México es considerado “uno de los países más peligrosos del continente para el clero”. El informe también resalta la importancia del papel social de la Iglesia, que en 2024 facilitó el diálogo que dio lugar a una tregua entre cárteles de la droga en Guerrero.

El documento concluye con la necesidad de visibilizar la violencia contra comunidades religiosas y de implementar mecanismos de protección efectivos, con especial atención a los templos y fieles en regiones fronterizas como Coahuila, donde la presencia del crimen organizado aumenta la vulnerabilidad de los líderes y de las comunidades de fe.

(Con información de Excelsior)

