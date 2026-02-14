Rosas y sonrisas: Policía Estatal celebra el 14 de febrero en Monclova

Monclova
/ 14 febrero 2026
    Rosas y sonrisas: Policía Estatal celebra el 14 de febrero en Monclova
    Policías estatales entregan rosas a mujeres que transitaban por el centro de Monclova. LIDIET MEXICANO

Elementos estatales recorrieron la plaza principal para entregar rosas a mujeres como gesto de proximidad social

MONCLOVA, COAH.- En el marco del Día del Amor y la Amistad, elementos de la Policía Estatal de Coahuila, adscritos a la Región Centro, realizaron una actividad de proximidad social en la plaza principal de Monclova, donde entregaron rosas a mujeres que transitaban por el primer cuadro de la ciudad.

La acción consistió en un recorrido por la explanada y calles aledañas, donde las y los uniformados sorprendieron a mujeres de distintas edades con este detalle simbólico, el cual fue recibido con agrado por quienes se encontraban realizando actividades cotidianas, compras o paseos familiares.

$!El detalle fue bien recibido por mujeres de distintas edades en la plaza principal.
El detalle fue bien recibido por mujeres de distintas edades en la plaza principal. LIDIET MEXICANO

De acuerdo con la corporación, esta iniciativa forma parte de la estrategia permanente de proximidad social que busca fortalecer la confianza ciudadana, reforzar el vínculo con la población y proyectar una imagen más cercana y humana del trabajo policial, más allá de las tareas operativas.

La actividad fue realizada por personal que se encuentra bajo el mando del José Ramos, responsable de coordinar las labores de la Policía Estatal en la Región Centro de Coahuila.

$!La respuesta ciudadana fue positiva durante la jornada.
La respuesta ciudadana fue positiva durante la jornada. LIDIET MEXICANO

Con este tipo de acciones, la corporación refrenda su intención de fomentar una relación basada en el respeto, la cercanía y la convivencia con la comunidad, especialmente en fechas significativas como el 14 de febrero.

