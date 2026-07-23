Saldo blanco hasta el momento en carreteras de región centro, reporta Alcalde de Monclova

El edil señaló que se mantiene una coordinación permanente entre los tres órdenes de Gobierno para brindar orientación, apoyo y atención a quienes circulan por las carreteras de la entidad, especialmente a los visitantes que viajan hacia la frontera de Coahuila para cruzar a Estados Unidos.

MONCLOVA, COAH.- A pesar del incremento en la movilidad por el periodo vacacional de verano, hasta el momento no se han registrado quejas ni incidentes por parte de viajeros o paisanos que transitan por Monclova y la región centro, informó el alcalde de Monclova Carlos Villarreal Pérez.

Explicó que participan de manera conjunta autoridades municipales, estatales y la Guardia Nacional, cada una dentro de sus respectivas competencias, con el objetivo de mantener vigilancia en carreteras estatales, federales y en el tránsito urbano.

“Hasta el momento no tenemos ninguna queja; existe un canal de comunicación permanente para atender cualquier situación que pudiera presentarse”, afirmó.

Villarreal Pérez indicó que uno de los principales apoyos que se brinda actualmente es la orientación vial, a través de elementos policiacos.

Ya que muchos visitantes recorren por primera vez las carreteras de Coahuila sobre todo la federal 57 y solicitan información sobre las rutas para dirigirse hacia los cruces fronterizos de Acuña o Piedras Negras.

Añadió que, además de la información, las corporaciones mantienen un seguimiento puntual de los reportes que ingresan al sistema de emergencias 911, permitiendo canalizar oportunamente cualquier solicitud de auxilio con las autoridades correspondientes.