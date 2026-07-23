Saldo blanco hasta el momento en carreteras de región centro, reporta Alcalde de Monclova

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    Saldo blanco hasta el momento en carreteras de región centro, reporta Alcalde de Monclova
    Autoridades de los tres órdenes de Gobierno mantienen vigilancia y apoyo en carreteras de la región centro durante el periodo vacacional. ARCHIVO

El edil Carlos Villarreal Pérez informó que no se han registrado incidentes ni quejas de viajeros o paisanos en la carretera federal 57

MONCLOVA, COAH.- A pesar del incremento en la movilidad por el periodo vacacional de verano, hasta el momento no se han registrado quejas ni incidentes por parte de viajeros o paisanos que transitan por Monclova y la región centro, informó el alcalde de Monclova Carlos Villarreal Pérez.

El edil señaló que se mantiene una coordinación permanente entre los tres órdenes de Gobierno para brindar orientación, apoyo y atención a quienes circulan por las carreteras de la entidad, especialmente a los visitantes que viajan hacia la frontera de Coahuila para cruzar a Estados Unidos.

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Explicó que participan de manera conjunta autoridades municipales, estatales y la Guardia Nacional, cada una dentro de sus respectivas competencias, con el objetivo de mantener vigilancia en carreteras estatales, federales y en el tránsito urbano.

“Hasta el momento no tenemos ninguna queja; existe un canal de comunicación permanente para atender cualquier situación que pudiera presentarse”, afirmó.

Villarreal Pérez indicó que uno de los principales apoyos que se brinda actualmente es la orientación vial, a través de elementos policiacos.

Ya que muchos visitantes recorren por primera vez las carreteras de Coahuila sobre todo la federal 57 y solicitan información sobre las rutas para dirigirse hacia los cruces fronterizos de Acuña o Piedras Negras.

Añadió que, además de la información, las corporaciones mantienen un seguimiento puntual de los reportes que ingresan al sistema de emergencias 911, permitiendo canalizar oportunamente cualquier solicitud de auxilio con las autoridades correspondientes.

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El Alcalde también hizo un llamado a la ciudadanía para reportar cualquier situación anómala que detecten en carreteras o vialidades, ya que la participación de la población permite actuar de manera inmediata y brindar apoyo a quienes lo requieran durante esta temporada vacacional.

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Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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