Incendio alarma a Monclova en el tradicional ‘Asadero Juan Hermilo’

+ Seguir en Seguir en Google
Monclova
/
    Incendio alarma a Monclova en el tradicional ‘Asadero Juan Hermilo’
    El incendio se concentró en el área de cocina y obligó al cierre temporal de la circulación sobre la avenida Juárez. LIDIET MEXICANO

Bomberos controlaron las llamas en minutos; no hubo personas lesionadas y los daños fueron menores

MONCLOVA, COAH.- La mañana de este miércoles, un incendio sorprendió a trabajadores, vecinos y clientes del tradicional asadero “Juan Hermilo”, uno de los negocios con mayor historia y arraigo en Monclova, en sus instalaciones ubicadas sobre la avenida Juárez, en la colonia El Pueblo.

La emergencia fue reportada minutos antes de las 06:30 horas, lo que provocó una rápida movilización del Heroico Cuerpo de Bomberos y de elementos de Seguridad Pública Municipal de Monclova.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/torreon-fiscalia-esclarece-operativo-en-el-aeropuerto-internacional-EH22342116

Los apagafuegos se vieron en la necesidad de cerrar temporalmente la circulación en la avenida mientras se desarrollaban las labores de combate al fuego.

El establecimiento cerrado, tenía unas horas de no dar servicio a clientes, por lo que tuvieron que forzar el acceso por el área de cocina para ingresar.

En el interior se enfrentaron a una densa concentración de humo, situación que obligó al personal a utilizar equipos de respiración autónoma para sofocar las llamas y evitar que el fuego se extendiera al resto del inmueble.

Las primeras indagatorias apuntan a que el incendio pudo haberse originado por un cortocircuito en la cocina.

No obstante, las autoridades también analizan la posibilidad de que un brasero con carbón que no fue apagado por completo haya iniciado el siniestro.

Gracias a la rápida intervención de los cuerpos de emergencia, el fuego fue controlado en pocos minutos, evitando daños mayores en uno de los establecimientos más representativos de la gastronomía local.

Tras el incidente, Daniel González Arauza, hijo del propietario Juan Hermilo, agradeció las muestras de apoyo de la ciudadanía y reconoció la solidaridad de quienes actuaron de inmediato al detectar el humo.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/monclova/entregan-pavimentacion-de-16-mdp-en-la-colonia-lupita-murguia-monclova-LH22342548

Aunque las imágenes del siniestro causaron preocupación entre la población, las autoridades confirmaron que no hubo personas lesionadas y que los daños materiales fueron menores, concentrándose principalmente en el área donde se originó el fuego.

Con décadas de historia, “Juan Hermilo” es considerado uno de los asaderos emblemáticos de Monclova y un referente para varias generaciones de familias que han convertido sus platillos en parte de las tradiciones de la ciudad.

El incendio generó una amplia reacción entre clientes habituales, quienes manifestaron su confianza en que el negocio pueda reanudar operaciones en los próximos días.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Bomberos
Restaurantes
incendios

Localizaciones


Coahuila
Monclova

Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Reclutamiento en Morena

Reclutamiento en Morena
true

POLITICÓN: Rocky deja lección en Coahuila: cuando la sociedad exige, la autoridad responde
true

‘El Mayo’ Zambada: justicia en EU; impunidad en México
El Parque Mirador será sede de la verbena popular y de las tradicionales Mañanitas por el 449 aniversario de Saltillo.

¡Todo listo para el cumpleaños de Saltillo! Así serán los festejos por sus 449 años
Alejandro Gutiérrez, integrante de la asociación Dignidad Animal, confirmó el fallecimiento de Rocky, cuyo caso provocó indignación nacional y derivó en un proceso penal contra la presunta responsable.

Confirman muerte de Rocky, perro arrastrado por una camioneta en Saltillo
Con cinco etapas por disputarse, Del Toro continúa en el tercer lugar de la clasificación general del Tour de Francia 2026.

Isaac del Toro mantiene el podio del Tour de Francia 2026 tras una sólida contrarreloj
Durante una prueba de ciberseguridad, uno de sus modelos logró escapar parcialmente de un entorno controlado, explotar una vulnerabilidad y comprometer sistemas de Hugging Face.

¿La rebelión de las máquinas?... OpenAI reconoce que su IA se rebeló y lanzó ciberataque ‘sin precedentes’
Expertos en no proliferación nuclear advierten que cualquier centrifugadora en funcionamiento dentro de Arabia Saudita podría abrir la puerta a un posible programa de armas para esta monarquía absoluta.

Se prevé que Estados Unidos firme un acuerdo nuclear con Arabia Saudita