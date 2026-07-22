Incendio alarma a Monclova en el tradicional ‘Asadero Juan Hermilo’

La emergencia fue reportada minutos antes de las 06:30 horas, lo que provocó una rápida movilización del Heroico Cuerpo de Bomberos y de elementos de Seguridad Pública Municipal de Monclova .

MONCLOVA, COAH.- La mañana de este miércoles, un incendio sorprendió a trabajadores, vecinos y clientes del tradicional asadero “Juan Hermilo”, uno de los negocios con mayor historia y arraigo en Monclova, en sus instalaciones ubicadas sobre la avenida Juárez, en la colonia El Pueblo.

Los apagafuegos se vieron en la necesidad de cerrar temporalmente la circulación en la avenida mientras se desarrollaban las labores de combate al fuego.

El establecimiento cerrado, tenía unas horas de no dar servicio a clientes, por lo que tuvieron que forzar el acceso por el área de cocina para ingresar.

En el interior se enfrentaron a una densa concentración de humo, situación que obligó al personal a utilizar equipos de respiración autónoma para sofocar las llamas y evitar que el fuego se extendiera al resto del inmueble.

Las primeras indagatorias apuntan a que el incendio pudo haberse originado por un cortocircuito en la cocina.

No obstante, las autoridades también analizan la posibilidad de que un brasero con carbón que no fue apagado por completo haya iniciado el siniestro.

Gracias a la rápida intervención de los cuerpos de emergencia, el fuego fue controlado en pocos minutos, evitando daños mayores en uno de los establecimientos más representativos de la gastronomía local.

Tras el incidente, Daniel González Arauza, hijo del propietario Juan Hermilo, agradeció las muestras de apoyo de la ciudadanía y reconoció la solidaridad de quienes actuaron de inmediato al detectar el humo.