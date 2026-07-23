Pide Ayuntamiento de Monclova no abrir alcantarillas en temporada de lluvias

MONCLOVA, COAH.- El municipio de Monclova advirtió que retirar o abrir tapas de alcantarillas durante las lluvias puede provocar afectaciones al sistema de drenaje sanitario, además de representar un riesgo para la población. De acuerdo con autoridades municipales, esta práctica facilita el ingreso de agua pluvial y basura a la red, lo que termina por generar obstrucciones, daños en la infraestructura y posibles accidentes en la vía pública.

Felipe Sánchez, jefe de Mantenimiento de Redes de Drenaje, informó que en trabajos recientes de limpieza fueron localizados diversos objetos dentro de un pozo de visita, entre ellos pedazos de silla y otros materiales que bloquearon la tubería. Según explicó, el drenaje sanitario no está diseñado para recibir agua de lluvia, por lo que abrir registros durante tormentas o precipitaciones complica el funcionamiento del sistema y puede derivar en taponamientos.

El funcionario señaló que diariamente se detecta en promedio una alcantarilla sin tapa en la ciudad. En algunos casos, indicó, la ausencia de estas estructuras se debe al robo de piezas metálicas, mientras que en otros se relaciona con la manipulación de registros por parte de ciudadanos durante las lluvias. Ante este panorama, el Municipio pidió reportar cualquier alcantarilla abierta o dañada a través del número 073, con el fin de atenderla a tiempo y evitar incidentes. Entre las zonas donde más se ha detectado el robo de tapas se encuentra Colinas de Santiago, donde la semana pasada fueron reparados siete puntos, mientras que en el sector oriente se atendieron tres casos más, según el reporte oficial. Como medida para reducir el robo de cubiertas, el Municipio comenzó a sustituir las tapas de fierro por piezas de plástico. La intención, de acuerdo con la autoridad, es disminuir el interés por sustraerlas y evitar que los registros permanezcan abiertos durante largos periodos.

Por ahora, el llamado de la autoridad es a no manipular la infraestructura y a canalizar cualquier reporte mediante las vías oficiales.