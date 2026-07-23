Pide Ayuntamiento de Monclova no abrir alcantarillas en temporada de lluvias

+ Seguir en Seguir en Google
Monclova
/
    Pide Ayuntamiento de Monclova no abrir alcantarillas en temporada de lluvias
    Las autoridades de Monclova exhortaron a reportar registros abiertos al 073 para prevenir incidentes y evitar que la red de drenaje se sature. CORTESÍA

Colonias como Colinas de Santiago y el sector oriente concentran la mayor parte de los reportes por tapas de drenaje robadas o dañadas

MONCLOVA, COAH.- El municipio de Monclova advirtió que retirar o abrir tapas de alcantarillas durante las lluvias puede provocar afectaciones al sistema de drenaje sanitario, además de representar un riesgo para la población.

De acuerdo con autoridades municipales, esta práctica facilita el ingreso de agua pluvial y basura a la red, lo que termina por generar obstrucciones, daños en la infraestructura y posibles accidentes en la vía pública.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/monclova/rehabilita-simas-de-monclova-drenaje-en-miravalle-iii-tras-meses-de-afectaciones-FE22373767

Felipe Sánchez, jefe de Mantenimiento de Redes de Drenaje, informó que en trabajos recientes de limpieza fueron localizados diversos objetos dentro de un pozo de visita, entre ellos pedazos de silla y otros materiales que bloquearon la tubería.

Según explicó, el drenaje sanitario no está diseñado para recibir agua de lluvia, por lo que abrir registros durante tormentas o precipitaciones complica el funcionamiento del sistema y puede derivar en taponamientos.

El funcionario señaló que diariamente se detecta en promedio una alcantarilla sin tapa en la ciudad. En algunos casos, indicó, la ausencia de estas estructuras se debe al robo de piezas metálicas, mientras que en otros se relaciona con la manipulación de registros por parte de ciudadanos durante las lluvias.

Ante este panorama, el Municipio pidió reportar cualquier alcantarilla abierta o dañada a través del número 073, con el fin de atenderla a tiempo y evitar incidentes.

Entre las zonas donde más se ha detectado el robo de tapas se encuentra Colinas de Santiago, donde la semana pasada fueron reparados siete puntos, mientras que en el sector oriente se atendieron tres casos más, según el reporte oficial.

Como medida para reducir el robo de cubiertas, el Municipio comenzó a sustituir las tapas de fierro por piezas de plástico. La intención, de acuerdo con la autoridad, es disminuir el interés por sustraerlas y evitar que los registros permanezcan abiertos durante largos periodos.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/monclova/monclova-entrega-simas-botes-de-basura-a-escuelas-para-prevenir-taponamientos-en-el-drenaje-IB21313865

Por ahora, el llamado de la autoridad es a no manipular la infraestructura y a canalizar cualquier reporte mediante las vías oficiales.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Clima
Drenaje
obras públicas

Localizaciones


Monclova

Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

Me interesa la tecnología y la manera en que está transformando al periodismo y a los medios de comunicación. Esa inquietud me ha llevado a mantenerme en constante actualización y a complementar mi experiencia editorial con la consultoría empresarial, la capacitación y la aplicación de inteligencia artificial en distintos procesos de comunicación.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Cada quien lo suyo

Cada quien lo suyo
Las conquistas históricas de la incansable lucha social están en peligro.

NosotrAs: Desde el río hasta el mar, Palestina vencerá
true

POLITICÓN: ¿Arturo Islas busca llevar el caso Rocky a una confrontación política en Saltillo?
Historias de Saltillo vuelve a Vanguardia: contar la ciudad después de la nostalgia

Historias de Saltillo vuelve a Vanguardia: contar la ciudad después de la nostalgia
El fuego consumió un colchón, ropa y diversos objetos almacenados en una de las habitaciones.

Llamas arrasan con vivienda abandonada en Ramos Arizpe
La camiseta verde le sentó bien a Rumy Aguirre, quien respondió con goles, liderazgo ofensivo y una actuación clave para conquistar el torneo.

Saltillense Rumy Aguirre brilla con México Sub-15 y conquista la Supercopa FMF 2026
Buques mercantes transitan por el mar Rojo bajo la protección de la fragata italiana BERGAMINI, como parte de la operación de la Unión Europea EUNAVFOR Aspides en el mar Rojo, el océano Índico y el Golfo.

Ataques hutíes a 2 petroleros saudíes podrían con abrir un nuevo frente en la guerra con Irán
OpenAI informó que, durante una prueba de seguridad, uno de sus agentes de IA explotó de forma autónoma vulnerabilidades y obtuvo acceso a los sistemas internos de Hugging Face.

¿Cómo un inesperado ciberataque de sistema de OpenAI provoca alarma y pedidos de mayor cautela?