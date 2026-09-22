Sale a trabajar y ya no vuelve a casa; muere obrero de FreightCar, empresa de Castaños

MONCLOVA, COAH.- Alberto Tijerina Jiménez salió la mañana del lunes a trabajar como cualquier otro día y encontró la muerte en su área de trabajo. Tenía 47 años y una jornada por delante en la planta FreightCar America, pero un accidente en el área de producción terminó por cambiar para siempre la vida de su familia. Alberto, vecino de Monclova y trabajador del departamento de ejes para carros de ferrocarril, sufrió un fuerte aplastamiento alrededor de las 8:30 de la mañana, dentro de la empresa ubicada sobre la carretera federal 57, en Castaños.

Sus compañeros dieron aviso a sus familiares y el trabajador fue trasladado de emergencia a la Clínica 7 del IMSS en Monclova, donde ingresó alrededor de las 8:50 horas con graves lesiones por aplastamiento en abdomen, zona lumbosacra y pelvis. Los médicos hicieron todo lo posible por mantenerlo con vida. Fue intubado y se le colocó un fijador externo debido a la gravedad de sus heridas, pero después de varias horas de luchar por su vida, a las 23:40 horas de este lunes se confirmó su fallecimiento a consecuencia de un choque hipovolémico. La noticia convirtió una jornada normal de trabajo en una tragedia para su familia, que ahora deberá enfrentar su ausencia y, además, los trámites derivados de su muerte. El delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Centro, Everardo Lazo Chapa, explicó que una vez que concluyan las diligencias se podrá establecer si se trató de un accidente y, con ello, permitir que las autoridades administrativas puedan intervenir en materia laboral para brindar apoyo y orientación a los familiares.

“Se hacen las diligencias y se determina que esa muerte no haya sido producto de un dolo, si es accidental, pues bueno, ya entrarían las leyes en materia laboral”, señaló. Personal de la Fiscalía y Servicios Periciales acudió al hospital para tomar conocimiento de los hechos y ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense, donde se practicará la necropsia de ley. La carpeta de investigación continúa abierta para establecer exactamente cómo ocurrió el accidente y deslindar responsabilidades. Mientras tanto, permanece pendiente conocer qué acciones tomarán las autoridades laborales y el sindicato para respaldar a la familia de Alberto y garantizar que reciba las prestaciones que legalmente le correspondan. Hasta el momento, la dirigencia sindical de la CTM, a la que pertenece el contrato colectivo de la empresa, no ha emitido un posicionamiento público sobre la muerte del trabajador ni ha informado qué acciones emprenderá en apoyo de sus familiares. Tampoco se ha informado si la Secretaría del Trabajo realizará una revisión de las condiciones de seguridad e higiene al interior de la factoría.

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