‘San Buenaventura avanza con orden y resultados’, Javier Flores rinde su primer informe

SAN BUENAVENTURA, COAH.- Arropado por autoridades estatales, alcaldes de la región y ciudadanos, el alcalde de San Buenaventura, Javier Flores Rodríguez, presentó su Primer Informe de Gobierno, en el que destacó un modelo de trabajo cercano a la gente, transparente y enfocado en atender las necesidades del municipio. En representación del gobernador Manolo Jiménez Salinas asistió el subsecretario de Gobierno en la Región Centro-Desierto, Sergio Sisbeles Alvarado. El edil subrayó la coordinación con el Gobierno del Estado y afirmó que su administración ha logrado convertir los retos en oportunidades para mejorar la calidad de vida de las familias sambonenses.

Durante el informe se detallaron obras de agua potable en diversas calles, la instalación de drenaje sanitario en la colonia Nueva Esperanza, pavimentaciones, rehabilitación de vialidades, terracerías y un programa permanente de bacheo. También se realizaron trabajos de mantenimiento en plazas públicas y escuelas. En materia de transparencia, la Contraloría Municipal efectuó 79 auditorías y 23 procedimientos de contratación por más de 20 millones de pesos, lo que permitió que San Buenaventura obtuviera una calificación del 98 por ciento del INTRAC, ubicándose entre los municipios más transparentes del estado. La Tesorería aplicó descuentos al impuesto predial y mantuvo disciplina financiera. El Ayuntamiento impulsó empleo mediante reclutamientos con empresas, capacitaciones con ICATEC y programas sociales como “Mochilón 2025”. En turismo, eventos como Domingos de Plaza y el Rib-Eye Fest dieron proyección regional. Al cierre, Flores Rodríguez aseguró que este es solo el inicio y reiteró que cada acción de su gobierno está pensada para la gente.