‘San Juditas nos ayudó’: devotos expresan su fe y agradecimiento en Ciudad Frontera (video)

“Esto es un agradecimiento; mi padre santo me tomó de la mano y me dijo que aún no podía irme de este mundo. Desde ese momento, cada año camino desde mi casa hasta aquí y cada día 28 de cada mes vengo a encenderle una veladora. No hay nada que pueda pagar lo que hizo por mí, porque gracias a él y a mi padre santo estoy aquí”, expresó.

A pesar de sus 67 años, Don Arturo mantiene su compromiso con San Judas Tadeo, sin importar el fuerte sol, la lluvia o cualquier otra inclemencia. “No solo pido por mi familia; pido por todos, por mucha gente. Esto lo hago con amor y mucha devoción; no hay nada que pueda pagar lo que hizo por mí. Ellos me tomaron y me devolvieron al mundo”.

Son más de 20 kilómetros los que recorre Don Arturo para llegar. “Cascabeleo como todos; ahorita que venía llegando me sentí mal, pero la gente ayuda, una señora me prestó una silla”.