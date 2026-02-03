Se arroja hombre de vehículo en movimiento al discutir con su pareja, en Frontera

Monclova
/ 3 febrero 2026
    Se arroja hombre de vehículo en movimiento al discutir con su pareja, en Frontera
    Paramédicos del GRUM atendieron al afectado en el sitio y confirmaron que sus lesiones no eran graves. FOTO: REDES SOCIALES

El hombre presentó una crisis nerviosa durante la discusión y fue estabilizado por los paramédicos antes de ser trasladado al hospital

FRONTERA, COAH.- La madrugada del domingo se registró un incidente vehicular sobre la Carretera Federal 30, a la altura del ejido La Cruz y cerca del aeropuerto de Ciudad Frontera, cuando un hombre de 31 años decidió arrojarse de un vehículo en movimiento durante una discusión con su pareja.

El afectado fue identificado como José Luis ¨N¨, vecino de la colonia Occidental. De acuerdo con los primeros informes, viajaba como copiloto en un automóvil Ford Fusion color blanco, acompañado de su pareja, cuando ambos comenzaron a sostener una fuerte discusión personal. Testigos señalaron que el hombre, aparentemente bajo los efectos del alcohol, abrió la puerta del vehículo en pleno trayecto y se lanzó sobre la cinta asfáltica.

TE PUEDE INTERESAR: Muere sexagenario apuñalado en zona de pulgas de Acuña; detienen al agresor

La caída provocó diversas contusiones en varias partes de su cuerpo, aunque ninguna de gravedad. Afortunadamente, otros automovilistas lograron evitar atropellarlo, pero el hecho generó alarma entre quienes transitaban por la zona. La conductora del vehículo detuvo la marcha metros adelante y solicitó apoyo a los números de emergencia.

Paramédicos del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas (GRUM) arribaron al lugar y brindaron atención prehospitalaria al lesionado. Durante la valoración inicial se confirmó que José Luis presentaba una presión arterial de 148/86 y signos de crisis nerviosa. Tras estabilizarlo, los socorristas lo trasladaron a la Clínica 9 del IMSS, donde quedó bajo observación y atención médica especializada.

La intervención incluyó maniobras para tranquilizar al afectado y reducir su nivel de estrés, mientras que su pareja también brindó apoyo en el sitio, aunque se encontraba visiblemente nerviosa por la situación. Autoridades presentes tomaron conocimiento de los hechos y confirmaron que el incidente no involucró la participación de terceros ni riesgo adicional para otros conductores.

(Con información de medios locales)

