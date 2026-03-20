Se dispara en la cabeza con un arma de fuego; permanece grave en Monclova

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Monclova
/ 20 marzo 2026
    Se dispara en la cabeza con un arma de fuego; permanece grave en Monclova
    El hombre fue trasladado de inmediato al área de urgencias. Hasta el momento, su estado clínico es delicado. LIDIET MEXICANO

El hombre fue trasladado por su familia a un hospital luego de haberse herido de gravedad en la colonia Del Pueblo; se encontró una carta póstuma con las primeras pesquisas

MONCLOVA, COAH.— En Monclova, se generó la movilización de autoridades y cuerpos de auxilio luego de que un hombre se disparara en la cabeza con un revólver calibre 38. Los hechos se registraron en la colonia Del Pueblo.

El lesionado —quien permanece en estado delicado— fue identificado como Héctor Alberto. Presuntamente, atentó contra su vida al accionar el arma a la altura de la sien derecha. El disparo no le provocó la muerte de manera inmediata, aunque sí le ocasionó una herida con sangrado abundante.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/monclova/fuego-arrasa-casa-y-cobra-la-vida-de-una-familia-en-monclova-LK19640694

De acuerdo con los primeros reportes, fueron sus familiares quienes, tras escuchar la detonación, acudieron al patio del domicilio, donde lo encontraron en el suelo, con el arma a un costado. Intentaron contener la hemorragia y posteriormente lo trasladaron de urgencia a un hospital.

Sobre el caso, el delegado de la Fiscalía General del Estado, Everardo Laza Chapa, informó que el reporte ingresó a través del sistema de emergencias 911, en el que se alertaba sobre una persona herida por arma de fuego.

Al arribar al lugar, elementos de seguridad confirmaron que los hechos ocurrieron en el patio de la vivienda, donde también fue asegurada el arma utilizada. Para entonces, la víctima ya había sido trasladada a recibir atención médica.

Más tarde, agentes de la Policía de Investigación acudieron al hospital para dar seguimiento al caso. El personal médico reportó que el hombre permanece grave y bajo atención especializada, en espera de su evolución en las próximas horas.

Durante las diligencias, también fue localizada una carta presuntamente escrita por el propio Héctor Alberto, en la que se despedía de sus familiares, lo que podría apuntar a un posible intento de suicidio. Las autoridades continúan con las investigaciones en torno a este hecho.

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Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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