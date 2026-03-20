Se dispara en la cabeza con un arma de fuego; permanece grave en Monclova

El lesionado —quien permanece en estado delicado— fue identificado como Héctor Alberto. Presuntamente, atentó contra su vida al accionar el arma a la altura de la sien derecha. El disparo no le provocó la muerte de manera inmediata, aunque sí le ocasionó una herida con sangrado abundante.

MONCLOVA, COAH.— En Monclova , se generó la movilización de autoridades y cuerpos de auxilio luego de que un hombre se disparara en la cabeza con un revólver calibre 38. Los hechos se registraron en la colonia Del Pueblo.

De acuerdo con los primeros reportes, fueron sus familiares quienes, tras escuchar la detonación, acudieron al patio del domicilio, donde lo encontraron en el suelo, con el arma a un costado. Intentaron contener la hemorragia y posteriormente lo trasladaron de urgencia a un hospital.

Sobre el caso, el delegado de la Fiscalía General del Estado, Everardo Laza Chapa, informó que el reporte ingresó a través del sistema de emergencias 911, en el que se alertaba sobre una persona herida por arma de fuego.

Al arribar al lugar, elementos de seguridad confirmaron que los hechos ocurrieron en el patio de la vivienda, donde también fue asegurada el arma utilizada. Para entonces, la víctima ya había sido trasladada a recibir atención médica.

Más tarde, agentes de la Policía de Investigación acudieron al hospital para dar seguimiento al caso. El personal médico reportó que el hombre permanece grave y bajo atención especializada, en espera de su evolución en las próximas horas.

Durante las diligencias, también fue localizada una carta presuntamente escrita por el propio Héctor Alberto, en la que se despedía de sus familiares, lo que podría apuntar a un posible intento de suicidio. Las autoridades continúan con las investigaciones en torno a este hecho.