Señala menor a su padre por presunto abuso y es detenido en Monclova

La intervención policial ocurrió alrededor de las 00:08 horas, luego de que la madre de la menor solicitara ayuda en su domicilio y reportara lo que su hija le había contado.

MONCLOVA, COAH.- Una adolescente de 15 años señaló a su padre por una presunta agresión sexual, situación que derivó en la detención del hombre durante los primeros minutos del miércoles en la colonia Tierra y Libertad, en Monclova .

De acuerdo con información publicada por medios locales, la adolescente manifestó temor de que el hombre volviera a acercarse a ella. Ante la situación, su madre pidió la presencia de los elementos de seguridad para que intervinieran y atendieran el señalamiento.

Al llegar al inmueble, los oficiales se entrevistaron con la mujer y con el señalado, quien negó las acusaciones en su contra. No obstante, los agentes procedieron a detenerlo y trasladarlo ante la autoridad competente.

El caso quedó a disposición de las instancias correspondientes, que deberán investigar los hechos, recabar los testimonios y determinar la situación jurídica del detenido.

Por tratarse de una denuncia que involucra a una menor de edad, las diligencias deberán realizarse bajo los protocolos de protección correspondientes, con resguardo de su identidad y atención especializada. Hasta el momento, la información consultada no precisa que exista una resolución judicial sobre la acusación.

(Con información de medios locales)