Señala menor a su padre por presunto abuso y es detenido en Monclova

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    Señala menor a su padre por presunto abuso y es detenido en Monclova
    El detenido negó las acusaciones durante la intervención de los oficiales y posteriormente fue puesto a disposición de la autoridad competente. ESPECIAL

La madre de una adolescente de 15 años solicitó apoyo policial durante la madrugada del miércoles, luego de que la menor le revelara una presunta agresión sexual

MONCLOVA, COAH.- Una adolescente de 15 años señaló a su padre por una presunta agresión sexual, situación que derivó en la detención del hombre durante los primeros minutos del miércoles en la colonia Tierra y Libertad, en Monclova.

La intervención policial ocurrió alrededor de las 00:08 horas, luego de que la madre de la menor solicitara ayuda en su domicilio y reportara lo que su hija le había contado.

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De acuerdo con información publicada por medios locales, la adolescente manifestó temor de que el hombre volviera a acercarse a ella. Ante la situación, su madre pidió la presencia de los elementos de seguridad para que intervinieran y atendieran el señalamiento.

Al llegar al inmueble, los oficiales se entrevistaron con la mujer y con el señalado, quien negó las acusaciones en su contra. No obstante, los agentes procedieron a detenerlo y trasladarlo ante la autoridad competente.

El caso quedó a disposición de las instancias correspondientes, que deberán investigar los hechos, recabar los testimonios y determinar la situación jurídica del detenido.

Por tratarse de una denuncia que involucra a una menor de edad, las diligencias deberán realizarse bajo los protocolos de protección correspondientes, con resguardo de su identidad y atención especializada. Hasta el momento, la información consultada no precisa que exista una resolución judicial sobre la acusación.

(Con información de medios locales)

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Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

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