Siguen sin clases 16 escuelas de Coahuila por vandalismo

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    Siguen sin clases 16 escuelas de Coahuila por vandalismo
    Dieciséis escuelas de Coahuila permanecen sin clases presenciales debido a daños registrados durante las vacaciones. LIDIET MEXICANO

La Secretaría de Educación evalúa afectaciones y costos para acelerar la rehabilitación de los inmuebles

Al concluir una semana del inicio de ciclo escolar 2026-2027, 16 escuelas de Coahuila permanecen sin recibir a sus alumnos debido a daños y actos de vandalismo registrados durante las vacaciones, informó desde Monclova el secretario de Educación, Emmanuel Garza Fishburn.

El funcionario explicó este viernes que los planteles resultaron afectados por diferentes situaciones, entre ellas el retiro de cableado eléctrico, además de otros daños que impiden que las clases puedan desarrollarse de manera presencial.

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Señaló que desde el arranque del ciclo escolar se ha dado atención a estos casos, con la intención de que los trabajos de reparación avancen lo más rápido posible y los estudiantes puedan regresar a sus salones.

“Son 16 escuelas las que sufrieron durante las vacaciones algunos daños, en algunos casos por vandalismo, especialmente por el retiro del cableado eléctrico y otras afectaciones”, explicó el secretario.

Garza Fishburn indicó que cada plantel está siendo evaluado para determinar los daños y establecer los montos necesarios para su reparación, con el objetivo de generar los apoyos correspondientes.

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Mientras tanto, los alumnos de estas escuelas están siendo atendidos mediante estrategias de educación en casa, a fin de evitar que pierdan continuidad en sus estudios.

El Secretario de Educación reconoció que todavía se realizan algunas aclaraciones en determinados casos, pero aseguró que se mantiene el seguimiento para resolver las problemáticas y lograr que los 16 planteles puedan regresar a clases presenciales lo antes posible.

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Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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