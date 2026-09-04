Trasladan a Barrientos a detenidos por multihomicidio de familia de músico de Camilo Séptimo

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    Trasladan a Barrientos a detenidos por multihomicidio de familia de músico de Camilo Séptimo
    Diego Sebastián “N” y Gerardo “N” fueron trasladados al penal de Barrientos tras ser detenidos por el multihomicidio del músico Jonathan Meléndez. VANGUARDIA

Diego Sebastián “N” y Gerardo “N” fueron trasladados al penal de Barrientos por el multihomicidio de Jonathan Meléndez y tres personas más

Diego Sebastián “N” y Gerardo “N”, los dos primeros detenidos por el multihomicidio registrado en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, fueron trasladados este viernes por la mañana al Centro de Reinserción Social de Barrientos, ubicado en Tlalnepantla.

Ambos fueron detenidos el pasado 2 de septiembre por autoridades del Estado de México, como parte de las investigaciones por el asesinato de Jonathan Samuel Meléndez, fundador y tecladista del grupo Camilo Séptimo, su esposa Ana Paula Barragán, de 35 años y embarazada, su hija de tres años y Aleyda Romero, de 21 años, quien trabajaba como empleada doméstica de la familia.

El traslado quedó registrado en un video difundido por El Universal, en el que se observa un vehículo custodiado por elementos de seguridad. Los dos detenidos descendieron de la unidad y fueron acompañados por agentes hasta el acceso del centro penitenciario.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/harfuch-confirma-movil-detras-del-multihomicidio-de-la-familia-de-jonathan-melendez-fue-por-amenazas-y-dinero-LE23274924

¿QUÉ RELACIÓN TENÍA DIEGO SEBASTIÁN “N” CON JONATHAN MELÉNDEZ?

La investigación estableció inicialmente que Diego Sebastián “N” mantenía una relación comercial con Jonathan Meléndez.

Fuentes cercanas a la investigación consultadas por El País señalaron que ambos eran socios, lo que habría permitido que Diego Sebastián “N” ingresara al domicilio con el consentimiento de las víctimas.

“Como eran socios, por eso pudo entrar a la casa con el consentimiento de las víctimas”, señalaron dichas fuentes al medio.

Posteriormente, se conoció que Meléndez y Diego Sebastián “N” tenían negocios relacionados con propiedades en Valle de Bravo que rentaban mediante Airbnb.

“Tenían casas en Valle de Bravo que las rentaban por Airbnb”, indicaron las fuentes citadas por El País.

HARFUCH CONFIRMA AMENAZAS Y EXIGENCIA DE DINERO

Durante la conferencia matutina de este viernes, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, se refirió a la relación entre Meléndez y uno de los detenidos, así como a las circunstancias previas al multihomicidio.

“El homicida tenía una relación comercial o de cierta sociedad con el padre de familia [Meléndez]. Lo que sí es un hecho es que estaba exigiendo dinero, hubo una exigencia, hubo ciertas amenazas y se comete este lamentable multihomicidio”, declaró.

De acuerdo con el funcionario, las autoridades investigan si las amenazas y la exigencia de dinero estuvieron relacionadas con el ataque ocurrido en el domicilio de la familia.

Harfuch también señaló que las investigaciones continúan para determinar si existen otras personas involucradas.

“El principal responsable que comete los homicidios está detenido, hay otra persona que lo ayudó, y de todos modos estamos agotando todas las líneas de investigación con la Fiscalía del Estado de México para saber si hay más responsables”, afirmó.

¿CÓMO OCURRIÓ EL MULTIHOMICIDIO EN ATIZAPÁN?

Los cuerpos de las víctimas fueron localizados después de que un amigo de Jonathan Meléndez alertara a las autoridades, debido a que habían transcurrido varias horas sin tener noticias del músico.

El amigo había sido informado de que Meléndez se reuniría con su entonces socio en su domicilio.

Al acudir al inmueble, las autoridades encontraron a Meléndez y a Ana Paula Barragán maniatados y con heridas de arma de fuego en la cabeza. La niña de tres años también presentaba una lesión por disparo en la cabeza, mientras que Aleyda Romero tenía una herida de arma de fuego en la espalda.

El perro de la familia también fue encontrado muerto y amarrado.

Las autoridades localizaron además a un niño de seis años con vida y sin señales de violencia, de acuerdo con la información difundida tras el hallazgo.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/harfuch-asegura-que-en-menos-de-12-horas-se-detuvieron-a-los-presuntos-responsables-del-multihomicidio-de-jonathan-melendez-EG23252161

FISCALÍA MANTIENE ABIERTAS LAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México mantiene las investigaciones para determinar las circunstancias del ataque y establecer la posible participación de otras personas.

García Harfuch destacó que las dos primeras detenciones se concretaron en menos de 12 horas después de los hechos.

El funcionario señaló que la investigación continuará en coordinación con la Fiscalía estatal para determinar si existen más responsables.

Hasta el momento, Diego Sebastián “N” y Gerardo “N” permanecen a disposición de las autoridades judiciales, por lo que su situación jurídica deberá determinarse conforme avance el proceso.

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Steph León

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Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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