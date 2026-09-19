Simulacro en Monclova moviliza a corporaciones y evacúa hasta 600 personas (video)

MONCLOVA, COAH.- Con una emergencia simulada que involucró el choque de un tráiler contra una pipa de gas butano, una fuga del combustible y personas prensadas y lesionadas, corporaciones de emergencia de Monclova y Frontera pusieron a prueba su capacidad de respuesta durante un simulacro realizado en el marco del Día Nacional de Protección Civil. El ejercicio inició exactamente a las 12:00 horas y durante los siguientes minutos se desplegó un operativo en el que participaron Bomberos, Cruz Roja, Seguridad Pública, Guardia Nacional, Protección Civil y distintas áreas municipales, además de empresas que forman parte de los grupos de respuesta ante emergencias.

La situación simulada se originó cuando una unidad que transportaba gas salía de la colonia Braulio Fernández para incorporarse a la avenida Industrial. Ahí fue impactada por un tractocamión, provocando una fuga en uno de los componentes de conexión. Ante la emergencia, se activaron los protocolos de atención, control del área, evacuación y traslado de lesionados.

Como parte del ejercicio fueron extraídas dos personas lesionadas, una de ellas quedó prensada y requirió maniobras especiales. Posteriormente, ambas fueron trasladadas para recibir atención médica, mientras las corporaciones trabajaban en el control de la zona y en el desalojo de las personas que se encontraban en el sector. Jesury Martínez Pérez, presidente del CLAM, informó que el simulacro concluyó a las 12:23 horas, con un tiempo de respuesta que calificó como favorable para las corporaciones participantes. Explicó que el reporte a Bomberos se recibió a las 12:05 horas y la unidad arribó al lugar a las 12:12, mientras que Cruz Roja llegó a las 12:10 y Seguridad Pública ya se encontraba en el sitio desde las 12:02 horas.

La evacuación comenzó alrededor de las 12:03 horas, debido al tráfico que se había acumulado en el sector, y se estima que entre 450 y 600 personas fueron evacuadas entre trabajadores de los talleres y habitantes de la colonia Braulio Fernández. Martínez Pérez señaló que a las 12:16 horas Bomberos realizó la extracción de uno de los lesionados y posteriormente se efectuó el traslado de un segundo herido por parte de Cruz Roja. Las corporaciones comenzaron a retirarse alrededor de las 12:20 horas, concluyendo oficialmente el simulacro tres minutos después.

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En el ejercicio participaron Protección Civil de Monclova y Frontera, Bomberos, Seguridad Pública, Guardia Nacional, Servicios Primarios, Transporte y Vialidad, además de empresas como METELM, IMMSA, FESA, Comisión Federal de Electricidad, Montajes Frontera, Cordi Gas y Transportes Mineros. El simulacro permitió evaluar los tiempos de respuesta y la coordinación entre las diferentes corporaciones y empresas ante una emergencia que pudiera presentarse en esta zona industrial de Monclova.

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Prevención Seguridad Simulacros

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