Simulacro en Monclova moviliza a corporaciones y evacúa hasta 600 personas (video)

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    Simulacro en Monclova moviliza a corporaciones y evacúa hasta 600 personas (video)
    Corporaciones de emergencia participaron en el simulacro realizado en la zona industrial de Monclova con motivo del Día Nacional de Protección Civil. LIDIET MEXICANO

El ejercicio incluyó el choque simulado de un tráiler contra una pipa de gas, una fuga y el rescate de dos personas lesionadas

MONCLOVA, COAH.- Con una emergencia simulada que involucró el choque de un tráiler contra una pipa de gas butano, una fuga del combustible y personas prensadas y lesionadas, corporaciones de emergencia de Monclova y Frontera pusieron a prueba su capacidad de respuesta durante un simulacro realizado en el marco del Día Nacional de Protección Civil.

El ejercicio inició exactamente a las 12:00 horas y durante los siguientes minutos se desplegó un operativo en el que participaron Bomberos, Cruz Roja, Seguridad Pública, Guardia Nacional, Protección Civil y distintas áreas municipales, además de empresas que forman parte de los grupos de respuesta ante emergencias.

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La situación simulada se originó cuando una unidad que transportaba gas salía de la colonia Braulio Fernández para incorporarse a la avenida Industrial.

Ahí fue impactada por un tractocamión, provocando una fuga en uno de los componentes de conexión.

Ante la emergencia, se activaron los protocolos de atención, control del área, evacuación y traslado de lesionados.

$!Una de las maniobras del ejercicio incluyó la extracción simulada de una persona prensada tras el choque entre un tráiler y una pipa de gas.
Una de las maniobras del ejercicio incluyó la extracción simulada de una persona prensada tras el choque entre un tráiler y una pipa de gas. LIDIET MEXICANO

Como parte del ejercicio fueron extraídas dos personas lesionadas, una de ellas quedó prensada y requirió maniobras especiales. Posteriormente, ambas fueron trasladadas para recibir atención médica, mientras las corporaciones trabajaban en el control de la zona y en el desalojo de las personas que se encontraban en el sector.

Jesury Martínez Pérez, presidente del CLAM, informó que el simulacro concluyó a las 12:23 horas, con un tiempo de respuesta que calificó como favorable para las corporaciones participantes.

Explicó que el reporte a Bomberos se recibió a las 12:05 horas y la unidad arribó al lugar a las 12:12, mientras que Cruz Roja llegó a las 12:10 y Seguridad Pública ya se encontraba en el sitio desde las 12:02 horas.

$!Bomberos, Cruz Roja, Protección Civil y otras corporaciones participaron en el operativo para evaluar sus tiempos de respuesta.
Bomberos, Cruz Roja, Protección Civil y otras corporaciones participaron en el operativo para evaluar sus tiempos de respuesta. LIDIET MEXICANO

La evacuación comenzó alrededor de las 12:03 horas, debido al tráfico que se había acumulado en el sector, y se estima que entre 450 y 600 personas fueron evacuadas entre trabajadores de los talleres y habitantes de la colonia Braulio Fernández.

Martínez Pérez señaló que a las 12:16 horas Bomberos realizó la extracción de uno de los lesionados y posteriormente se efectuó el traslado de un segundo herido por parte de Cruz Roja.

Las corporaciones comenzaron a retirarse alrededor de las 12:20 horas, concluyendo oficialmente el simulacro tres minutos después.

En el ejercicio participaron Protección Civil de Monclova y Frontera, Bomberos, Seguridad Pública, Guardia Nacional, Servicios Primarios, Transporte y Vialidad, además de empresas como METELM, IMMSA, FESA, Comisión Federal de Electricidad, Montajes Frontera, Cordi Gas y Transportes Mineros.

El simulacro permitió evaluar los tiempos de respuesta y la coordinación entre las diferentes corporaciones y empresas ante una emergencia que pudiera presentarse en esta zona industrial de Monclova.

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Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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