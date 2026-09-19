Muere Francisco Javier tras 19 días hospitalizado por atropellamiento en Monclova; familia exige justicia

Después de permanecer 19 días hospitalizado a consecuencia de las lesiones que sufrió al ser atropellado, Francisco Javier Zapata Nájera, de 44 años, mejor conocido como “Panchín”, murió en la Clínica 7 del IMSS, en Monclova. La noche de este viernes, la familia recibió la noticia que durante días había temido: Francisco no logró recuperarse de las graves lesiones que sufrió aquella noche y perdió la vida mientras permanecía internado en el área de Terapia Intensiva.

Francisco fue atropellado el pasado 30 de agosto en el cruce de la avenida Sur y la calle 3, en la colonia Guerrero. Desde entonces permaneció hospitalizado debido a las múltiples lesiones que sufrió. Durante los 19 días de hospitalización presentó afectaciones en los pulmones, además de daños en órganos como el riñón, hígado, páncreas y bazo, así como fracturas en la pelvis, cadera, ambas clavículas, costillas y uno de sus brazos. La familia permaneció pendiente de su evolución y esperaba que pudiera recuperarse; sin embargo, la noche del viernes se confirmó su fallecimiento. El caso tomó relevancia luego de que el delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Centro, Everardo Lazo Chapa, confirmara que el atropellamiento era investigado como un hecho doloso, es decir, bajo la hipótesis de que el vehículo habría sido utilizado de manera intencional contra Francisco.

De acuerdo con lo señalado por sus familiares, antes del atropellamiento existió un conflicto y una discusión que posteriormente habría derivado en una agresión. También señalaron que Francisco no tenía amistad ni convivencia con las personas relacionadas con estos hechos. Con el fallecimiento de Francisco, la investigación continuará para esclarecer lo ocurrido aquella noche y determinar las responsabilidades correspondientes. La familia, que durante 19 días permaneció pendiente de su estado de salud, ahora exige que el caso sea esclarecido y que se haga justicia. Personal de la Agencia de Investigación Criminal acudió a la Clínica 7 para tomar conocimiento del fallecimiento y continuar con las diligencias correspondientes.

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