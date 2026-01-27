Sin daños en medidores de agua tras temperaturas congelantes en Monclova: SIMAS
El SIMAS informó que no se han presentado daños en medidores de agua ni afectaciones graves en la red domiciliaria, gracias a las acciones preventivas y a la colaboración ciudadana
MONCLOVA, COAH.- A dos días de que en Monclova se han registrado temperaturas bajo cero debido al ingreso del Frente Frío número 30, no se han reportado daños en medidores de agua ni afectaciones mayores en la red exterior domiciliaria, informó el Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS).
En entrevista, Ricardo Vásquez, subgerente de Operaciones del SIMAS Monclova-Frontera, señaló que hasta el momento no se tiene registro de medidores fracturados o tuberías dañadas, resultado de las acciones preventivas y del llamado oportuno que se hizo a la población antes del descenso de temperaturas.
No obstante, el funcionario exhortó a los usuarios a no bajar la guardia, ya que el pronóstico indica que las bajas temperaturas continuarán durante el fin de semana, por lo que es importante extremar precauciones para evitar afectaciones en los domicilios.
Recordó que en días previos, el SIMAS pidió a la ciudadanía cubrir los medidores y tuberías expuestas utilizando plásticos, hules o incluso papel periódico, ya que el medidor mantiene agua en su parte inferior y es el punto más vulnerable ante temperaturas congelantes, lo que podría ocasionar fracturas.
La dependencia reiteró que la recomendación es utilizar material especializado que se puede adquirir en ferreterías; sin embargo, también es válido proteger las tuberías con tela, cartón o papel periódico, envolver con hule y fijar con cinta, cordón o alambre.
Subrayó que es importante dejar libre la tapa del medidor para permitir el trabajo de los lecturistas.
SIMAS destacó que estas medidas preventivas no solo ayudan a evitar fugas y contratiempos en el suministro, sino que también representan un ahorro para los usuarios al prevenir gastos innecesarios por reparaciones.
Para dudas o reportes, el organismo pone a disposición el número 073, el WhatsApp 866 172 46 44, así como la página oficial de Facebook “SIMAS Monclova Frontera”, donde los usuarios pueden enviar mensaje directo.