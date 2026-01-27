Sin daños en medidores de agua tras temperaturas congelantes en Monclova: SIMAS

+ Seguir en Seguir en Google
Monclova
/ 27 enero 2026
    Sin daños en medidores de agua tras temperaturas congelantes en Monclova: SIMAS
    Autoridades del SIMAS exhortaron a la población a mantener protegidos los medidores y tuberías expuestas, ya que las bajas temperaturas continuarán durante el fin de semana. FOTO: LIDIET MEXICANO
Lidiet Mexicano
por Lidiet Mexicano

COMPARTIR

TEMAS


Agua

Localizaciones


Coahuila
Monclova

Organizaciones


SIMAS

El SIMAS informó que no se han presentado daños en medidores de agua ni afectaciones graves en la red domiciliaria, gracias a las acciones preventivas y a la colaboración ciudadana

MONCLOVA, COAH.- A dos días de que en Monclova se han registrado temperaturas bajo cero debido al ingreso del Frente Frío número 30, no se han reportado daños en medidores de agua ni afectaciones mayores en la red exterior domiciliaria, informó el Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS).

En entrevista, Ricardo Vásquez, subgerente de Operaciones del SIMAS Monclova-Frontera, señaló que hasta el momento no se tiene registro de medidores fracturados o tuberías dañadas, resultado de las acciones preventivas y del llamado oportuno que se hizo a la población antes del descenso de temperaturas.

TE PUEDE INTERESAR: Congreso de Coahuila se suma a la concientización sobre el Síndrome de Moebius

No obstante, el funcionario exhortó a los usuarios a no bajar la guardia, ya que el pronóstico indica que las bajas temperaturas continuarán durante el fin de semana, por lo que es importante extremar precauciones para evitar afectaciones en los domicilios.

$!El SIMAS Monclova-Frontera informó que, tras el descenso de temperaturas por el Frente Frío número 30, no se han registrado daños en medidores de agua ni en la red domiciliaria exterior.
El SIMAS Monclova-Frontera informó que, tras el descenso de temperaturas por el Frente Frío número 30, no se han registrado daños en medidores de agua ni en la red domiciliaria exterior. FOTO: LIDIET MEXICANO

Recordó que en días previos, el SIMAS pidió a la ciudadanía cubrir los medidores y tuberías expuestas utilizando plásticos, hules o incluso papel periódico, ya que el medidor mantiene agua en su parte inferior y es el punto más vulnerable ante temperaturas congelantes, lo que podría ocasionar fracturas.

La dependencia reiteró que la recomendación es utilizar material especializado que se puede adquirir en ferreterías; sin embargo, también es válido proteger las tuberías con tela, cartón o papel periódico, envolver con hule y fijar con cinta, cordón o alambre.

Subrayó que es importante dejar libre la tapa del medidor para permitir el trabajo de los lecturistas.

SIMAS destacó que estas medidas preventivas no solo ayudan a evitar fugas y contratiempos en el suministro, sino que también representan un ahorro para los usuarios al prevenir gastos innecesarios por reparaciones.

Para dudas o reportes, el organismo pone a disposición el número 073, el WhatsApp 866 172 46 44, así como la página oficial de Facebook “SIMAS Monclova Frontera”, donde los usuarios pueden enviar mensaje directo.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Agua

Localizaciones


Coahuila
Monclova

Organizaciones


SIMAS

Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación egresada de la Universidad Autónoma del Noreste, con una especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila, actual corresponsal de la Región Centro del Estado de Coahuila con una trayectoria de 10 años en el periodismo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La víctima cero

La víctima cero
true

Cuidado con el PT, presidenta Sheinbaum
true

POLITICÓN: Ahogada en deudas, ¿AHMSA todavía será negocio?
El juez de control otorgó a las partes un periodo de dos meses para la investigación complementaria del caso.

Vinculan a proceso a mujer por violencia vicaria en Saltillo; es el primer caso en Coahuila
Corea del Sur se apresuró el martes a asegurar a Estados Unidos que seguía comprometida con la implementación del acuerdo comercial.

Trump afirma que impondrá nuevos aranceles a Corea del Sur mientras critica los retrasos en el acuerdo comercial
La prueba reúne cada año a miles de corredores locales y foráneos en las calles de Saltillo.

Confirman fecha para la Carrera San Isidro 15K GIS 2026 en Saltillo
Los reproductores de música digitales y las cámaras se han remplazado en gran medida por teléfonos inteligentes.

Qué hacer con ese cajón lleno de aparatos viejos
Todos hemos conocido a ese viajero de estómago de hierro.

Cómo evitar problemas estomacales cuando viajas