Sin daños en medidores de agua tras temperaturas congelantes en Monclova: SIMAS

MONCLOVA, COAH.- A dos días de que en Monclova se han registrado temperaturas bajo cero debido al ingreso del Frente Frío número 30, no se han reportado daños en medidores de agua ni afectaciones mayores en la red exterior domiciliaria, informó el Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS).

En entrevista, Ricardo Vásquez, subgerente de Operaciones del SIMAS Monclova-Frontera, señaló que hasta el momento no se tiene registro de medidores fracturados o tuberías dañadas, resultado de las acciones preventivas y del llamado oportuno que se hizo a la población antes del descenso de temperaturas.

No obstante, el funcionario exhortó a los usuarios a no bajar la guardia, ya que el pronóstico indica que las bajas temperaturas continuarán durante el fin de semana, por lo que es importante extremar precauciones para evitar afectaciones en los domicilios.