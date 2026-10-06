Sin reportes relevantes en Monclova tras lluvias: alcalde Carlos Villarreal

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    Sin reportes relevantes en Monclova tras lluvias: alcalde Carlos Villarreal
    Hasta el momento, las lluvias no han generado situaciones de consideración ni riesgos para la población en Monclova y la Región Centro. LIDIET MEXICANO

Monclova mantiene vigilancia en arroyos y zonas de riesgo ante el pronóstico de más lluvias durante esta semana

MONCLOVA, COAH.- Las lluvias registradas durante los últimos días en Monclova y la región Centro de Coahuila no han dejado, hasta el momento, incidentes de consideración ni situaciones que representen un riesgo para la población, informó el alcalde Carlos Villarreal Pérez.

El edil señaló que las corporaciones de seguridad y Protección Civil se mantienen en constante vigilancia, principalmente debido a que las precipitaciones también se han presentado en las zonas serranas, lo que puede incrementar el flujo de agua hacia los arroyos de la ciudad.

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Explicó que ante estas condiciones se mantiene una coordinación permanente entre Protección Civil, Seguridad Pública y las distintas corporaciones de los tres órdenes de gobierno, con el objetivo de atender de inmediato cualquier situación que pudiera presentarse.

“Hasta el momento no ha habido incidencias importantes que pongan en riesgo a la ciudadanía, pero seguimos muy atentos”, señaló Villarreal Pérez.

Advirtió que los pronósticos climatológicos contemplan la posibilidad de más lluvias durante esta semana, por lo que las autoridades municipales y estatales continuarán con el monitoreo de las condiciones meteorológicas y de los cauces de agua.

El alcalde pidió a las familias mantenerse informadas a través de los canales oficiales y atender las recomendaciones de Protección Civil, especialmente ante posibles incrementos en el nivel de los arroyos.

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Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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