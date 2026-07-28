Síndico responde a requerimientos de jueza con nuevas bases para subasta de AHMSA

Lo anterior fue dado a conocer mediante un comunicado oficial de la empresa, en el que se informó que la documentación fue entregada el 27 de julio dentro de los expedientes de concurso mercantil de ambas compañías. Según se indicó, incorpora las adecuaciones solicitadas por la autoridad judicial para dar continuidad al proceso de subasta.

La Sindicatura de Altos Hornos de México (AHMSA) y Minera del Norte (MINOSA) presentó ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles las nuevas Bases de Subasta y el calendario del procedimiento de venta, en cumplimiento de los requerimientos emitidos por la jueza el pasado 24 de julio.

De acuerdo con la información difundida, las nuevas bases establecen las reglas, requisitos, etapas y plazos que regirán el procedimiento, con el propósito de garantizar transparencia, certeza jurídica e igualdad de condiciones para los interesados en participar en la compra de la unidad productiva de AHMSA y MINOSA.

El calendario también contempla las principales fases del proceso, desde la publicación de la convocatoria y el acceso a la información correspondiente, hasta la recepción y evaluación de las posturas y, en su caso, la adjudicación de los bienes.

La Sindicatura señaló que la propuesta fue elaborada bajo el principio de celeridad, con el fin de que el procedimiento avance de manera continua y eficiente, además de proteger los derechos de los trabajadores y de los demás acreedores reconocidos.

Finalmente, precisó que corresponderá al Juzgado revisar la documentación presentada y emitir las determinaciones conducentes para dar continuidad al procedimiento de subasta.