Síndico responde a requerimientos de jueza con nuevas bases para subasta de AHMSA

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    Síndico responde a requerimientos de jueza con nuevas bases para subasta de AHMSA
    La Sindicatura informó que el nuevo calendario contempla las principales etapas del procedimiento de subasta de AHMSA y MINOSA. ARCHIVO
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La documentación fue presentada ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles para dar continuidad al proceso de venta

La Sindicatura de Altos Hornos de México (AHMSA) y Minera del Norte (MINOSA) presentó ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles las nuevas Bases de Subasta y el calendario del procedimiento de venta, en cumplimiento de los requerimientos emitidos por la jueza el pasado 24 de julio.

Lo anterior fue dado a conocer mediante un comunicado oficial de la empresa, en el que se informó que la documentación fue entregada el 27 de julio dentro de los expedientes de concurso mercantil de ambas compañías. Según se indicó, incorpora las adecuaciones solicitadas por la autoridad judicial para dar continuidad al proceso de subasta.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/monclova/inician-cuenta-regresiva-para-la-tradicional-feria-de-la-uva-2026-en-cuatro-cienegas-coahuila-PD22475921

De acuerdo con la información difundida, las nuevas bases establecen las reglas, requisitos, etapas y plazos que regirán el procedimiento, con el propósito de garantizar transparencia, certeza jurídica e igualdad de condiciones para los interesados en participar en la compra de la unidad productiva de AHMSA y MINOSA.

El calendario también contempla las principales fases del proceso, desde la publicación de la convocatoria y el acceso a la información correspondiente, hasta la recepción y evaluación de las posturas y, en su caso, la adjudicación de los bienes.

La Sindicatura señaló que la propuesta fue elaborada bajo el principio de celeridad, con el fin de que el procedimiento avance de manera continua y eficiente, además de proteger los derechos de los trabajadores y de los demás acreedores reconocidos.

Finalmente, precisó que corresponderá al Juzgado revisar la documentación presentada y emitir las determinaciones conducentes para dar continuidad al procedimiento de subasta.

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Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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