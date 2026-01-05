Solicitan apoyo ciudadano para localizar a mujer extraviada en Frontera

FRONTERA, COAH.- La familia de Yaneth Ruano Orta, de 48 años de edad, solicitó el apoyo urgente de la ciudadanía para lograr su localización, luego de que saliera de su domicilio durante la madrugada y hasta el momento no se tenga información sobre su paradero.

De acuerdo con sus familiares, Yaneth salió de su casa alrededor de las 04:00 horas, de un domicilio ubicado en la calle Libertad y Múzquiz, en la Zona Centro del municipio de Frontera. La preocupación es mayor debido a que, al momento de salir, presentaba episodios de desorientación, lo que genera temor por su integridad física.

Como parte de los datos proporcionados, se informó que la mujer mide aproximadamente 1.83 metros, es de complexión delgada, tez blanca y, al momento de su desaparición, vestía blusa gris de manga larga, pantalón de mezclilla y chanclas.

El reporte fue realizado por su hermana, Flor Ruano Orta, de 53 años de edad, quien pidió el respaldo de la comunidad para compartir la información y ayudar en su localización.

Si la ve o cuenta con algún dato que pueda ayudar, se solicita comunicarse al número 866 212 1629 o enviar mensaje vía inbox a esta página de noticias.

La familia recalca que cualquier información, por mínima que parezca, puede ser clave para dar con su paradero.