El FBI compiló una lista de denuncias contra Trump, según los nuevos archivos de Epstein

Internacional
/ 30 enero 2026
    El FBI compiló una lista de denuncias contra Trump, según los nuevos archivos de Epstein
    Grupos de víctimas del magnate han pedido transparencia en medio del proceso de publicación de los archivos de su caso. FOTO: AP

Pese a los señalamientos, los documentos no aportan pruebas que corroboren el contenido de las denuncias

La nueva tanda de documentos relacionados con el pederasta Jeffrey Epstein publicada por el Departamento de Justicia de EE.UU. incluye una lista de denuncias contra el presidente Donald Trump que fue recopilada por el FBI el año pasado y que no aporta pruebas que las corroboren.

El listado incluye al menos doce denuncias que fueron recibidas por la agencia y señalan al mandatario de cometer abuso sexual en Mar-a-Lago contra menores de edad junto a Epstein y su cómplice y pareja sentimental, Ghislaine Maxwell, quien actualmente cumple una condena de 20 años por tráfico humano.

TE PUEDE INTERESAR: Violencia y contaminación, así impacta la producción ‘industrial’ de drogas en la UE

Las acusaciones, mencionadas un intercambio de correos electrónicos por parte de agentes federales, parecen no haber sido verificadas y los funcionarios señalan en las comunicaciones algunas son “informaciones de segunda mano”.

El documento indica que, en muchos casos, no se estableció contacto con las personas que enviaron las denuncias o que no se proporcionó información de contacto.

Todd Blanche, fiscal general adjunto, anunció este viernes en Washington una nueva ronda de publicaciones en línea, en cumplimiento de la ley que obliga a divulgar todos los documentos relacionados con el caso del fallecido millonario, vinculado al presidente estadounidense, Donald Trump, y a otras personalidades, como el expresidente Bill Clinton (1993-2001).

Blanche afirmó que, a su juicio, la publicación de estos nuevos documentos permitirá cumplir con la ley promovida por el Congreso para que el público conozca los detalles de los crímenes de Epstein, condenado por pagar por sexo con una menor y que se suicidó en prisión en 2019 mientras esperaba ser juzgado por cargos más graves de tráfico de menores.

La publicación se anuncia después de meses de cruce de acusaciones entre el Gobierno y el Congreso por la lentitud y el nivel de ofuscación de los documentos para reservar detalles y nombres en años de registros y documentación legal por el caso de Epstein.

La Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein establecía el 19 de diciembre como plazo para publicar todos los documentos relacionados con el financiero neoyorquino, por lo que la Administración de Trump estaba técnicamente incumpliendo la ley mientras continuaba la revisión y procesamiento de los documentos.

Grupos de víctimas de Epstein, quien falleció por suicidio en una cárcel de Manhattan en 2019, han exigido transparencia y que se haga justicia sobre los crímenes cometidos.

Trump fue amigo de Epstein durante los años 80 y 90 y el vínculo entre ambos ha sido puesto en tela de juicio en los últimos meses, después de que varios reportes en el diario The Wall Street Journal revelaran que eran más cercanos de lo que el presidente ha reconocido.

Justicia

EFE

EFE

Agencia de noticias internacional fundada en Burgos, España el 3 de enero de 1939. Encuentra noticias en español sobre los acontecimientos más relevantes en el mundo en formato texto, fotografía, video y multimedia.

