¿Operativo o entrega? Una importante detención vuelve abrir el debate entorno el actuar de EU en México

CIUDAD DE MÉXICO- El cruce de versiones sobre si uno de los fugitivos más buscados por Estados Unidos, el exdeportista canadiense Ryan Wedding, fue arrestado tras entregarse en México o en un operativo binacional ha vuelto a poner sobre la mesa el eterno debate sobre las actividades de agentes estadounidenses en territorio mexicano, ahora con una especial preocupación: el ataque en Venezuela demostró lo que Donald Trump puede hacer. Para la presidenta Claudia Sheinbaum, que ha tenido que lidiar con sus constantes declaraciones sobre el deseo de atacar a los cárteles por tierra y las presiones para dar más resultados en seguridad, lo fundamental es garantizar la soberanía del país, que sólo las fuerzas mexicanas operan en México y que la cooperación con su vecino del norte es ejemplar, algo en lo que insistió el jueves tras una nueva llamada con Trump. TE PUEDE INTERESAR: Contradicen a Sheinbuam... FBI sí capturó a Ryan Wedding en México en una ‘redada secreta’: The Wall Street Journal “Nosotros nunca vamos a aceptar operaciones conjuntas de Estados Unidos”, afirmó durante su conferencia matutina. “Las operaciones en nuestro territorio son de fuerzas mexicanas”. En la administración estadounidense, sin embargo, prima mostrar contundencia contra los cárteles. Wedding era uno de los fugitivos más buscados del FBI, acusado de mover toneladas de droga hacia Estados Unidos bajo la protección del Cártel de Sinaloa, aunque se declaró inocente en su primera audiencia ante cortes estadounidenses esta semana.

El director del FBI, Kash Patel, dijo el pasado viernes que fue capturado en una operación conjunta de “alto riesgo” realizada “mano a mano” y “en el terreno” con las fuerzas mexicanas. Sheinbaum y el embajador Ronald Johnson indicaron que el canadiense se entregó a las autoridades estadounidenses en la embajada y la mandataria incluso indicó que “la mejor prueba” de ello era una fotografía publicada en redes cuestionada después por haber podido crearse con inteligencia artificial. El abogado de Wedding insistió en que “no se entregó”. La presidenta acabó reconociendo que no conocía los detalles de la detención pero el jueves, según sus declaraciones, no preguntó a Trump cuando habló con él. “No tocamos el tema”, dijo. TE PUEDE INTERESAR: ¿Fue hecha con IA la foto de Ryan Wedding entregándose?... esto dicen el FBI y Verificado Después de la llamada, ambos mandatarios emitieron mensajes elogiando la cordialidad y lo productivo de la conversación. Trump escribió que se habló “de la frontera, parar el narcotráfico y de comercio”; calificó a Sheinbaum de una líder “maravillosa y muy inteligente” y dejó abierta la puerta a una reunión entre ambos. ”Los dos coincidimos que vamos muy bien”, dijo por su parte la mexicana en referencia a las cuestiones de seguridad. LÍMITES DIFUSOS Samuel González, exfiscal jefe contra el crimen organizado y actual analista, no dudó en asegurar que “los operativos conjuntos se dan en todas partes del mundo... avisándole nada más al país” y que México no ha sido una excepción aunque siempre ha cuidado el discurso.