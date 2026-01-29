Subasta de AHMSA en fecha más cercana genera certeza y esperanza: Carlos Villarreal

MONCLOVA, COAH.- El alcalde de Monclova, Carlos Villarreal Pérez, consideró como una noticia positiva que se haya fijado una fecha más cercana para la subasta de Altos Hornos de México (AHMSA), al señalar que este avance abona a la certeza que por años han esperado miles de familias afectadas por el cierre de la siderúrgica.

“Que no se detenga y que este adelanto de fecha sea para bien”, expresó el edil, al recordar que este hecho ocurre a casi tres años de que la empresa cerró sus puertas, dejando sin empleo a miles de trabajadores y provocando una de las crisis económicas más severas en la región Centro.

Villarreal Pérez destacó que se ha mantenido contacto constante con los trabajadores que actualmente se encuentran en la Ciudad de México, acompañando su lucha y apoyándolos en lo que soliciten. Subrayó que más allá de generar tranquilidad, el anuncio de la subasta brinda certeza de que la gestión realizada por el gobernador ante las autoridades federales está rindiendo frutos y marcando un camino claro para la reactivación.

“Estamos prácticamente a menos de un mes de que se cierre este proceso que estableció el síndico, a través de la jueza, para revisar las propuestas y validar la mejor opción para que alguien adquiera los activos de AHMSA y comience una ruta de restablecimiento de proyectos para la región”, puntualizó.

El alcalde enfatizó que siempre ha existido interés por la empresa, pero lo que hacía falta era que las reglas del juego estuvieran claras, algo en lo que se trabajó durante los últimos meses. Dijo que este escenario brinda mayor certidumbre a las familias que buscan recuperar estabilidad en su día a día, dentro del marco que marca la Ley de Concursos Mercantiles.

Añadió que el Gobierno Municipal continuará tendiendo la mano, ofreciendo acompañamiento y, de ser necesario, asesoría jurídica, fiscal y legal, para que los trabajadores conozcan cómo la ley respalda este proceso y puedan transitarlo con mayor tranquilidad.

Finalmente, Villarreal Pérez resaltó la importancia de AHMSA en el desarrollo económico de la región, no solo por el empleo directo, sino por el impacto en cadenas productivas, empresas proveedoras y la formación de mano de obra especializada en el sector metalmecánico. “AHMSA ayudó a formar a nuestras familias, a nuestras universidades y a nuestro talento regional. Hoy tenemos ese aprendizaje y debemos seguir impulsando que nuevas empresas lo aprovechen”, concluyó.