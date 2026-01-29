Subasta de AHMSA enciende esperanza en Monclova, Obispo envía mensaje

MONCLOVA, COAH.- En medio de la prolongada crisis económica y social que atraviesa la Región Centro, el adelanto de la subasta de Altos Hornos de México (AHMSA), programada ahora para el próximo 27 de febrero, representa un aliento de esperanza para cientos de trabajadores que desde hace casi tres años esperan el pago de sus finiquitos.

Así lo expresó el obispo de la Diócesis de Saltillo, Hilario González, quien destacó que, pese a la incertidumbre que ha marcado este periodo, la comunidad de Monclova ha logrado sostenerse gracias a la fe, la solidaridad y la unidad entre las familias, particularmente entre los obreros afectados por la parálisis de la empresa.

El prelado señaló que durante los cinco años que ha acompañado pastoralmente a la población de Monclova ha sido testigo de la fortaleza de sus habitantes, quienes, aun en condiciones adversas, han sabido apoyarse mutuamente y mantener el tejido social activo, incluso cuando la desesperanza parecía imponerse.

Recordó que en celebraciones religiosas emblemáticas, como las dedicadas a la Virgen de Guadalupe —patrona tanto de la diócesis como de AHMSA—, ha sido evidente que la esperanza permanece viva entre los trabajadores y sus familias.

“El que tiene esperanza ayuda; el que se desespera se refunfuña y ya no quiere hacer nada. Aquí ha pasado lo contrario: han abierto los brazos y el corazón para ayudarse entre ustedes”, expresó.

Hilario González confió en que este avance en el proceso de subasta pueda traducirse en un desenlace justo, no solo en el ámbito laboral, sino también en la estabilidad social y la tranquilidad de las familias monclovenses, que han resentido los efectos de la crisis industrial.

Finalmente, el obispo hizo un llamado a no dejarse vencer por el desánimo y a responder a la adversidad con acciones solidarias. “No nos dejemos desanimar por el mal; sigamos venciendo haciendo cosas buenas y ayudando a los demás”, concluyó.