Subasta de AHMSA enciende esperanza en Monclova, Obispo envía mensaje

+ Seguir en Seguir en Google
Monclova
/ 29 enero 2026
    Subasta de AHMSA enciende esperanza en Monclova, Obispo envía mensaje
    El obispo Hilario González destacó la fortaleza y solidaridad de las familias obreras de Monclova. FOTO: VANGUARDIA/LIDIET MEXICANO
Lidiet Mexicano
por Lidiet Mexicano

COMPARTIR

TEMAS


Salarios
Empresas
ventas

Localizaciones


Monclova

Organizaciones


AHMSA

El obispo de Saltillo confía en que el adelanto del proceso ayude a resolver la crisis laboral y social que enfrenta la Región Centro

MONCLOVA, COAH.- En medio de la prolongada crisis económica y social que atraviesa la Región Centro, el adelanto de la subasta de Altos Hornos de México (AHMSA), programada ahora para el próximo 27 de febrero, representa un aliento de esperanza para cientos de trabajadores que desde hace casi tres años esperan el pago de sus finiquitos.

Así lo expresó el obispo de la Diócesis de Saltillo, Hilario González, quien destacó que, pese a la incertidumbre que ha marcado este periodo, la comunidad de Monclova ha logrado sostenerse gracias a la fe, la solidaridad y la unidad entre las familias, particularmente entre los obreros afectados por la parálisis de la empresa.

TE PUEDE INTERESAR: Subasta de AHMSA en fecha más cercana genera certeza y esperanza: Carlos Villarreal

El prelado señaló que durante los cinco años que ha acompañado pastoralmente a la población de Monclova ha sido testigo de la fortaleza de sus habitantes, quienes, aun en condiciones adversas, han sabido apoyarse mutuamente y mantener el tejido social activo, incluso cuando la desesperanza parecía imponerse.

Recordó que en celebraciones religiosas emblemáticas, como las dedicadas a la Virgen de Guadalupe —patrona tanto de la diócesis como de AHMSA—, ha sido evidente que la esperanza permanece viva entre los trabajadores y sus familias.

“El que tiene esperanza ayuda; el que se desespera se refunfuña y ya no quiere hacer nada. Aquí ha pasado lo contrario: han abierto los brazos y el corazón para ayudarse entre ustedes”, expresó.

Hilario González confió en que este avance en el proceso de subasta pueda traducirse en un desenlace justo, no solo en el ámbito laboral, sino también en la estabilidad social y la tranquilidad de las familias monclovenses, que han resentido los efectos de la crisis industrial.

TE PUEDE INTERESAR: Adelantan venta de AHMSA; subasta será en corto plazo

Finalmente, el obispo hizo un llamado a no dejarse vencer por el desánimo y a responder a la adversidad con acciones solidarias. “No nos dejemos desanimar por el mal; sigamos venciendo haciendo cosas buenas y ayudando a los demás”, concluyó.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Salarios
Empresas
ventas

Localizaciones


Monclova

Organizaciones


AHMSA

Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación egresada de la Universidad Autónoma del Noreste, con una especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila, actual corresponsal de la Región Centro del Estado de Coahuila con una trayectoria de 10 años en el periodismo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Mauricio Canseco Cavazos, subsecretario de Innovación Social y Alianzas Estratégicas de Nuevo León, durante su ponencia ante integrantes de la Red Sumarse Coahuila en la ciudad de Saltillo.

Llaman a empresas de Coahuila a reducir utilidad para elevar pagos a empleados
El Noreste lideró los subíndices de Atracción de Inversión, Atracción de Talento y Retención de Talento

Lideran Coahuila, NL, Tamaulipas y SLP competitividad regional: IMCO; retos en carreteras y agua
Jiménez Salinas hizo un recorrido de supervisión de diferentes tramos de la carretera 57.

Coahuila: Anunciará Manolo Jiménez mega obras de infraestructura vial y carretera
Los trabajadores exigen se retiren las denuncias contra ellos interpuestas ante la FGE.

SUTUAAAN amenaza con nueva huelga; hay 60 denuncias penales contra sindicalizados
Autoridades validan en campo el rediseño del transporte urbano en Saltillo

Inicia rediseño de rutas del transporte público en Saltillo; primeras operarán entre marzo y abril
La comedia del nuevo PAN

La comedia del nuevo PAN
Muerte súbita

Muerte súbita
true

Lo que Ernestina no vio en la investigación del Interoceánico