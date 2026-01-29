Adelantan venta de AHMSA; subasta será en corto plazo

Monclova
/ 29 enero 2026
    Adelantan venta de AHMSA; subasta será en corto plazo
    El Juzgado del Concurso Mercantil fijó una nueva fecha para la venta de Altos Hornos de México, con un precio mínimo de referencia de 1 mil 127 millones de dólares. FOTO: ARCHIVO

MONCLOVA, COAH.- La venta de Altos Hornos de México (AHMSA) y Minera del Norte (MINOSA) fue reprogramada para un plazo más inmediato, al fijarse el 27 de febrero a las 10:00 horas como la nueva fecha para la subasta del complejo minero-siderúrgico, lo que reduce los tiempos del proceso concursal.

La jueza del concurso mercantil, Ruth Huerta García, determinó este nuevo ajuste en el calendario y ordenó que la fecha quedara formalmente establecida en la convocatoria, luego de que inicialmente se había previsto la enajenación para el 30 de enero y posteriormente para el 2 de marzo, quedando ahora en una fecha más próxima.

El juzgado informó, además, que ya cuenta con la documentación enviada por la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, relacionada con la lista de trabajadores que deberán ser considerados para el pago de adeudos una vez que se concrete la venta. La sindicatura mantiene un precio mínimo de referencia de 1 mil 127 millones de dólares.

La subasta de AHMSA-MINOSA se realizará como una sola unidad productiva y tendrá lugar en el edificio del Poder Judicial de la Federación, ubicado en avenida Revolución número 1508, colonia Guadalupe Inn, alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México.

