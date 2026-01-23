Buscan subir pasaje a 18 pesos; transportistas formalizan petición al Ayuntamiento de Torreón

Coahuila
/ 23 enero 2026
    Buscan subir pasaje a 18 pesos; transportistas formalizan petición al Ayuntamiento de Torreón
    Autoridades señalan que el diálogo continúa abierto, pero advierten que cualquier ajuste deberá ir acompañado de la modernización del transporte público. FOTO: SANDRA GÓMEZ

TORREÓN, COAH.- Concesionarios del transporte urbano en Torreón han solicitado formalmente al Ayuntamiento un ajuste tarifario para elevar el costo del pasaje de 13 a 18 pesos.

Los transportistas entregaron el documento argumentando que el precio actual es insostenible frente al alza acumulada en combustibles, refacciones y mantenimiento operativo.

Los líderes de ruta destacaron que el rezago tarifario, sumado a la pérdida de pasajeros frente a otras alternativas de movilidad, pone en riesgo la estabilidad del servicio.

Afirmaron que los ingresos actuales no cubren los gastos básicos necesarios para que las unidades circulen diariamente.

Al respecto, la autoridad municipal señaló que el diálogo se mantiene abierto, pero enfatizó que cualquier incremento debe estar condicionado a la mejora de la calidad y la modernización del sistema.

Cabe recordar que el costo del pasaje no se actualiza desde marzo de 2019, cuando pasó de 11 a 13 pesos.

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

