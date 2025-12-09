Suben multas por manejar ebrio en Monclova; hasta 8 mil 500 para que aprendan

Monclova
/ 9 diciembre 2025
    Suben multas por manejar ebrio en Monclova; hasta 8 mil 500 para que aprendan
    Operativos antialcohol buscan reducir accidentes durante las celebraciones. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

Las autoridades insisten en evitar tragedias durante la temporada navideña

MONCLOVA, COAH.- En Monclova, las multas por conducir en estado de ebriedad oscilan entre 4 mil 500 y 8 mil 500 pesos, dependiendo del grado de alcohol que presenten los automovilistas. Por ello, las autoridades municipales llamaron a la población a evitar manejar bajo los efectos del alcohol.

La sanción en primer grado es de 4 mil 500 pesos; en segundo grado aumenta a 6 mil 500, y en tercer grado llega hasta 8 mil 500 pesos. Estos montos buscan frenar conductas de riesgo durante la temporada decembrina.

TE PUEDE INTERESAR: Incrementaron en 2025 quejas por violaciones a los derechos humanos en Coahuila; CDHEC presenta informe

El regidor de Seguridad Pública, Eleuterio López, señaló que, aunque el horario de venta de alcohol se amplió en la ciudad, esto no significa tolerancia hacia comportamientos indebidos al volante. Destacó que se exhortó tanto a su corporación como a la del director Gabriel Santos a aplicar criterios adecuados, sin relajar la vigilancia.

“El consumo de alcohol es de amplio criterio, pero los comportamientos deben ser responsables. Nos corresponde a todos generar cultura y prevenir incidentes”, afirmó.

López recalcó que los operativos anti-alcohol no tienen un fin recaudatorio, sino preventivo.

“Los operativos salvan vidas; inhiben accidentes y acciones que pueden terminar en fatalidades. Se incrementaron por esta época justamente para evitar cualquier incidente o situación de inseguridad”, destacó.

Finalmente, llamó a la ciudadanía a no conducir si han bebido y a colaborar con las medidas de seguridad. “Los comportamientos adecuados pueden evitar tragedias. La responsabilidad es de todos”, sostuvo.

Temas


Accidentes
Antialcohol
Seguridad

Localizaciones


Monclova

true

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación egresada de la Universidad Autónoma del Noreste, con una especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila, actual corresponsal de la Región Centro del Estado de Coahuila con una trayectoria de 10 años en el periodismo

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El Alcalde destacó que Saltillo es ‘la capital más segura del país’.

Saltillo: Javier Díaz presenta informe, destaca avances en seguridad, servicios, movilidad y atención social
Eagle Pass se prepara para recibir a la caravana de paisanos que cruzaran a México para pasar las fiestas de Navidad.

Eagle Pass emite recomendaciones para los paisanos que cruzarán a México
El fiscal señaló que no se han presentado casos recientes, pero existen los protocolos para atender casos.

FGE advierte baja inmediata a elementos que intenten extorsionar en carreteras de Coahuila

La diputada Guadalupe Oyervides, izquierda, fue quien presentó la propuesta legislativa.

Coahuila: Diputada propone que mujeres puedan pedir protección sin límites territoriales
Más de mil 200 personas, entre taxistas y conductores de plataformas digitales, participaron en la peregrinación organizada por la UNTA rumbo al recinto guadalupano.

Más de mil 200 trabajadores de la UNTA cumplen tradición guadalupana en Saltillo

Jiménez dijo que el trabajo en equipo ha abonado a cumplir sus compromisos de campaña.

Saltillo es la mejor capital de todo México: Manolo Jiménez
Sheinbaum, la salvavidas

Sheinbaum, la salvavidas
A pesar del incremento de quejas, la emisión de recomendaciones se mantuvo a la baja respecto al año anterior.

Incrementaron en 2025 quejas por violaciones a los derechos humanos en Coahuila; CDHEC presenta informe