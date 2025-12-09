Suben multas por manejar ebrio en Monclova; hasta 8 mil 500 para que aprendan

MONCLOVA, COAH.- En Monclova, las multas por conducir en estado de ebriedad oscilan entre 4 mil 500 y 8 mil 500 pesos, dependiendo del grado de alcohol que presenten los automovilistas. Por ello, las autoridades municipales llamaron a la población a evitar manejar bajo los efectos del alcohol.

La sanción en primer grado es de 4 mil 500 pesos; en segundo grado aumenta a 6 mil 500, y en tercer grado llega hasta 8 mil 500 pesos. Estos montos buscan frenar conductas de riesgo durante la temporada decembrina.

El regidor de Seguridad Pública, Eleuterio López, señaló que, aunque el horario de venta de alcohol se amplió en la ciudad, esto no significa tolerancia hacia comportamientos indebidos al volante. Destacó que se exhortó tanto a su corporación como a la del director Gabriel Santos a aplicar criterios adecuados, sin relajar la vigilancia.

“El consumo de alcohol es de amplio criterio, pero los comportamientos deben ser responsables. Nos corresponde a todos generar cultura y prevenir incidentes”, afirmó.

López recalcó que los operativos anti-alcohol no tienen un fin recaudatorio, sino preventivo.

“Los operativos salvan vidas; inhiben accidentes y acciones que pueden terminar en fatalidades. Se incrementaron por esta época justamente para evitar cualquier incidente o situación de inseguridad”, destacó.

Finalmente, llamó a la ciudadanía a no conducir si han bebido y a colaborar con las medidas de seguridad. “Los comportamientos adecuados pueden evitar tragedias. La responsabilidad es de todos”, sostuvo.