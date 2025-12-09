Incrementaron en 2025 quejas por violaciones a los derechos humanos en Coahuila; CDHEC presenta informe

Coahuila
/ 9 diciembre 2025
    Incrementaron en 2025 quejas por violaciones a los derechos humanos en Coahuila; CDHEC presenta informe
    A pesar del incremento de quejas, la emisión de recomendaciones se mantuvo a la baja respecto al año anterior. FOTO: ARCHIVO/ VANGUARDIA

La Comisión resolvió 335 quejas pendientes de años anteriores, reforzando la atención a casos rezagados

El titular de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila, José Ángel Rodríguez Canales, rindió su informe anual ante los integrantes del Congreso del Estado, en cuyos datos resaltó que durante 2025 se registró un ligero aumento de quejas por violaciones a los derechos humanos.

En el informe se destacó que durante este 2025, la CDHEC recibió un total de mil 563 quejas contra las instituciones estatales por posibles violaciones a los derechos humanos cometidas hasta el corte del mes de noviembre.

Este cúmulo de quejas representa que hubo un aumento de casos de personas que decidieron acudir ante el organismo al considerar que fueron víctimas de una violación a sus derechos esenciales, pues al corte de noviembre de 2024 fueron registradas un cúmulo de mil 500 quejas.

$!José Ángel Rodríguez Canales Presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Coahuila, ante el Congreso del Estado.
José Ángel Rodríguez Canales Presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Coahuila, ante el Congreso del Estado. FOTO: FRANCISCO MUÑIZ

De acuerdo con los datos recopilados por la Comisión en este año, nuevamente fueron las instituciones policiacas, de seguridad y de justicia las que más tuvieron quejas que derivaron en investigaciones por violaciones a los derechos humanos posiblemente cometidas en Coahuila.

En segundo y tercer lugar, el ombudsperson reveló que fueron autoridades como la Secretaría de Educación y las instituciones dedicadas a la salud pública del Estado.

“Cada queja representa un desafío para las autoridades para que actuemos conforme a derecho y en apego al respeto a los derechos humanos”, dijo en su mensaje de presentación del informe.

Al respecto, el ombudsperson, José Ángel Rodríguez Canales, dijo en entrevista que en cuanto a los elementos policiacos se ha buscado reducir el número de casos y que en este año se registró a 700 policías capacitados en materia de derechos humanos.

Aunque en el video que anticipó los datos del informe y que se mostró ante los diputados, el material gráfico mostró a los trabajadores de la Comisión únicamente operando desde el escritorio, Rodríguez Canales aseguró que se realizaron brigadas equivalentes al recorrido del Estado en dos ocasiones, y de ahí se desprende también la no disminución del número de quejas recibidas.

Así, informó que durante el año se logró el acceso a 120 mil personas a través de siete mil 376 actividades realizadas por la Comisión, incluyendo capacitaciones, guías, atención de quejas y otros eventos.

Aunque las quejas incrementaron, la emisión de recomendaciones volvió a registrar un nivel a la baja, como ha venido ocurriendo desde 2019.

Mientras en el informe de 2024 la CDHEC concluyó su año con la emisión de 40 recomendaciones, para este 2025 la CDHEC logró emitir solamente 30 recomendaciones, que son herramientas a través de las cuales el organismo acredita que las autoridades cometieron violaciones a los derechos humanos y solicita reparar la situación mediante diversos puntos.

De acuerdo con el ombudsperson, aun con ello el organismo llevó a cabo nuevamente un plan de combate al rezago de casos, donde se logró concluir, no necesariamente a través de recomendaciones, un total de 335 quejas de las 737 que se encontraban rezagadas desde años anteriores.

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

