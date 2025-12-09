Incrementaron en 2025 quejas por violaciones a los derechos humanos en Coahuila; CDHEC presenta informe

Este cúmulo de quejas representa que hubo un aumento de casos de personas que decidieron acudir ante el organismo al considerar que fueron víctimas de una violación a sus derechos esenciales, pues al corte de noviembre de 2024 fueron registradas un cúmulo de mil 500 quejas.

En el informe se destacó que durante este 2025, la CDHEC recibió un total de mil 563 quejas contra las instituciones estatales por posibles violaciones a los derechos humanos cometidas hasta el corte del mes de noviembre.

El titular de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila , José Ángel Rodríguez Canales, rindió su informe anual ante los integrantes del Congreso del Estad o, en cuyos datos resaltó que durante 2025 se registró un ligero aumento de quejas por violaciones a los derechos humanos.

De acuerdo con los datos recopilados por la Comisión en este año, nuevamente fueron las instituciones policiacas, de seguridad y de justicia las que más tuvieron quejas que derivaron en investigaciones por violaciones a los derechos humanos posiblemente cometidas en Coahuila.

En segundo y tercer lugar, el ombudsperson reveló que fueron autoridades como la Secretaría de Educación y las instituciones dedicadas a la salud pública del Estado.

“Cada queja representa un desafío para las autoridades para que actuemos conforme a derecho y en apego al respeto a los derechos humanos”, dijo en su mensaje de presentación del informe.

Al respecto, el ombudsperson, José Ángel Rodríguez Canales, dijo en entrevista que en cuanto a los elementos policiacos se ha buscado reducir el número de casos y que en este año se registró a 700 policías capacitados en materia de derechos humanos.

Aunque en el video que anticipó los datos del informe y que se mostró ante los diputados, el material gráfico mostró a los trabajadores de la Comisión únicamente operando desde el escritorio, Rodríguez Canales aseguró que se realizaron brigadas equivalentes al recorrido del Estado en dos ocasiones, y de ahí se desprende también la no disminución del número de quejas recibidas.

Así, informó que durante el año se logró el acceso a 120 mil personas a través de siete mil 376 actividades realizadas por la Comisión, incluyendo capacitaciones, guías, atención de quejas y otros eventos.

Aunque las quejas incrementaron, la emisión de recomendaciones volvió a registrar un nivel a la baja, como ha venido ocurriendo desde 2019.

Mientras en el informe de 2024 la CDHEC concluyó su año con la emisión de 40 recomendaciones, para este 2025 la CDHEC logró emitir solamente 30 recomendaciones, que son herramientas a través de las cuales el organismo acredita que las autoridades cometieron violaciones a los derechos humanos y solicita reparar la situación mediante diversos puntos.

De acuerdo con el ombudsperson, aun con ello el organismo llevó a cabo nuevamente un plan de combate al rezago de casos, donde se logró concluir, no necesariamente a través de recomendaciones, un total de 335 quejas de las 737 que se encontraban rezagadas desde años anteriores.