Supervisa Sara Irma Pérez avances de electrificación en colonia de Frontera, Coahuila

Monclova
/ 5 febrero 2026
    La alcaldesa Sara Irma Pérez supervisó los avances de la obra de electrificación en la colonia Nueva Occidental, un proyecto largamente solicitado por los vecinos. FOTO: LIDIET MEXICANO

La alcaldesa recorrió la calle Oaxaca, en la colonia Nueva Occidental, para constatar los avances de la obra de electrificación que incluye la instalación de postes, líneas de alta y media tensión y mufas para la colocación de medidores

FRONTERA, COAH.- En un recorrido de supervisión por la colonia Nueva Occidental, la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú constató los avances de la obra de electrificación que se ejecuta en la calle Oaxaca, una acción prioritaria que por años fue solicitada por las familias del sector.

Acompañada por el director de Obras Públicas, Luis González, la edil verificó los trabajos realizados, que incluyen la instalación de siete postes y líneas de alta y media tensión, infraestructura indispensable para que la Comisión Federal de Electricidad pueda colocar la cablería y formalizar el suministro eléctrico.

$!La obra permitirá dotar de energía eléctrica a 25 familias, mejorando la seguridad y el bienestar en el sector.
La obra permitirá dotar de energía eléctrica a 25 familias, mejorando la seguridad y el bienestar en el sector. FOTO: LIDIET MEXICANO

Como parte del proyecto, también se colocaron 14 mufas especiales con su base de concreto, las cuales quedan listas para que la CFE instale los medidores correspondientes, garantizando un servicio seguro y conforme a la normatividad.

La obra beneficiará de manera directa a 25 familias, quienes durante años carecieron de energía eléctrica en sus hogares. Durante la visita, Sara Irma Pérez Cantú dialogó con vecinos y escuchó sus inquietudes, reafirmando su compromiso de mantener un gobierno cercano y atento a las necesidades reales de cada colonia.

Habitantes del sector agradecieron la presencia de la alcaldesa y reconocieron que la electrificación representa un avance significativo para la seguridad, el orden y el bienestar de sus hogares.

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación egresada de la Universidad Autónoma del Noreste, con una especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila, actual corresponsal de la Región Centro del Estado de Coahuila con una trayectoria de 10 años en el periodismo

