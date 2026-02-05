Supervisa Sara Irma Pérez avances de electrificación en colonia de Frontera, Coahuila

FRONTERA, COAH.- En un recorrido de supervisión por la colonia Nueva Occidental, la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú constató los avances de la obra de electrificación que se ejecuta en la calle Oaxaca, una acción prioritaria que por años fue solicitada por las familias del sector.

Acompañada por el director de Obras Públicas, Luis González, la edil verificó los trabajos realizados, que incluyen la instalación de siete postes y líneas de alta y media tensión, infraestructura indispensable para que la Comisión Federal de Electricidad pueda colocar la cablería y formalizar el suministro eléctrico.