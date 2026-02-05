Supervisa Sara Irma Pérez avances de electrificación en colonia de Frontera, Coahuila
La alcaldesa recorrió la calle Oaxaca, en la colonia Nueva Occidental, para constatar los avances de la obra de electrificación que incluye la instalación de postes, líneas de alta y media tensión y mufas para la colocación de medidores
FRONTERA, COAH.- En un recorrido de supervisión por la colonia Nueva Occidental, la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú constató los avances de la obra de electrificación que se ejecuta en la calle Oaxaca, una acción prioritaria que por años fue solicitada por las familias del sector.
Acompañada por el director de Obras Públicas, Luis González, la edil verificó los trabajos realizados, que incluyen la instalación de siete postes y líneas de alta y media tensión, infraestructura indispensable para que la Comisión Federal de Electricidad pueda colocar la cablería y formalizar el suministro eléctrico.
Como parte del proyecto, también se colocaron 14 mufas especiales con su base de concreto, las cuales quedan listas para que la CFE instale los medidores correspondientes, garantizando un servicio seguro y conforme a la normatividad.
La obra beneficiará de manera directa a 25 familias, quienes durante años carecieron de energía eléctrica en sus hogares. Durante la visita, Sara Irma Pérez Cantú dialogó con vecinos y escuchó sus inquietudes, reafirmando su compromiso de mantener un gobierno cercano y atento a las necesidades reales de cada colonia.
Habitantes del sector agradecieron la presencia de la alcaldesa y reconocieron que la electrificación representa un avance significativo para la seguridad, el orden y el bienestar de sus hogares.