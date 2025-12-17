Theo Kalionchiz rinde su Primer Informe Legislativo en Monclova

MONCLOVA, COAH.- El diputado federal Theo Kalionchiz de la Fuente presentó su Primer Informe de Actividades Legislativas, en el que dio a conocer las iniciativas impulsadas, gestiones realizadas y programas sociales desarrollados durante su primer año de trabajo en el Congreso de la Unión.

Durante el evento, el legislador destacó que su labor se ha enfocado en mantener un contacto directo con la ciudadanía y en atender problemáticas prioritarias de la región, particularmente la situación de los trabajadores de Altos Hornos de México (AHMSA).

TE PUEDE INTERESAR: Critica Mónica Escalera ‘circo mediático’ de Tania Flores ante proceso judicial

Señaló que ha participado en mesas de trabajo con autoridades federales y ha llevado el tema a tribuna en dos ocasiones para exigir el pago de salarios, prestaciones y garantías pendientes para ex trabajadores y sus familias.

Kalionchiz informó que entre las principales iniciativas promovidas se encuentran la eliminación del cobro del ISR sobre aguinaldos y utilidades, la regulación del precio de los combustibles, tarifas eléctricas justas para hogares de bajos ingresos y la protección de trabajadores con créditos FOVISSSTE. Además, impulsó exhortos para la rehabilitación de la carretera federal 57 y el regreso del Fondo Minero.

En materia laboral, destacó su participación en la construcción de la reforma para reducir la jornada laboral a 40 horas semanales, propuesta que se trabaja de manera gradual y con implementación prevista hasta 2030, respaldada por foros de consulta con empresarios, sindicatos y especialistas.

El diputado también subrayó las gestiones realizadas para atraer inversión a la región Centro de Coahuila, a través de reuniones con inversionistas internacionales, representantes de Taiwán y empresas como Samsung y Mercado Libre, con el objetivo de impulsar el desarrollo económico y la generación de empleo.

En el ámbito social, resaltó el programa “Huellitas en Acción”, enfocado al bienestar animal y financiado con recursos propios, que desde abril ha realizado más de 2,500 esterilizaciones, 20,000 aplicaciones contra garrapatas, más de 3,100 consultas veterinarias y 200 cirugías en distintos municipios de Coahuila.

TE PUEDE INTERESAR: No es la única investigación contra la administración de Tania Flores: Fiscalía de Coahuila

Asimismo, mediante el programa “Dejando Huella en el Regreso a Clases”, se apoyó a más de 1,500 niñas y niños con calzado escolar a bajo costo, acción que busca aliviar la economía familiar y que se mantendrá de manera anual, con proyección de ampliarse a otros apoyos educativos.

Kalionchiz también informó sobre la entrega de apoyos a deportistas, adultos mayores y familias en situación vulnerable, así como el respaldo a talentos locales, entre ellos la medallista nacional Beida Maldonado.

Al concluir, el legislador reiteró su compromiso de continuar recorriendo los 13 municipios del distrito, fortalecer la gestión social y trabajar de manera coordinada con el Gobierno del Estado para impulsar el desarrollo, la seguridad y el bienestar de las familias coahuilenses.