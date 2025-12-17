Critica Mónica Escalera ‘circo mediático’ de Tania Flores ante proceso judicial
Coordinadora de Movimiento Ciudadano afirma que las medidas cautelares responden a la gravedad de las acusaciones
MÚZQUIZ, COAH.- La comparecencia de la exalcaldesa de Múzquiz, Tania Flores, ante el Centro de Justicia Penal generó una nueva confrontación política en el municipio, luego de que Karla Mónica Escalera, exsecretaria del Ayuntamiento y actual coordinadora municipal de Movimiento Ciudadano, acusara a la exedil de montar un “circo mediático” para victimizarse.
Escalera Mendoza, quien fue parte del arranque de la administración municipal encabezada por Flores Guerra y posteriormente se convirtió en una de sus principales críticas, señaló que la exalcaldesa fue obligada a comparecer con el apoyo de la fuerza pública tras no atender llamados previos de la autoridad judicial.
Consideró que este hecho marca el inicio formal de un proceso legal que, afirmó, no puede minimizarse.
La exfuncionaria explicó que la presentación de Flores Guerra ante un juez penal correspondió únicamente a una comparecencia, aunque —dijo— se intentó presentar como un acto de persecución política. Añadió que las medidas cautelares impuestas, entre ellas la restricción para abandonar la región, responden a la naturaleza del proceso que enfrenta por presuntos delitos de corrupción.
En referencia a las transmisiones en vivo realizadas por la exalcaldesa antes y después de acudir a la audiencia, Escalera sostuvo que se trató de una estrategia para generar simpatía pública.
Afirmó que la situación financiera y administrativa en la que quedó el municipio contradice la versión de victimización, al señalar un presunto desfalco que, aseguró, es recordado por la población.
La coordinadora de MC rechazó que exista una persecución en contra de Flores Guerra y sostuvo que las acciones legales derivan de denuncias presentadas ante la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción del Estado.
Escalera también hizo referencia a la situación de Víctor Manuel Hernández, extesorero municipal, quien fue vinculado a proceso como presunto cómplice de las irregularidades señaladas. Afirmó que la exalcaldesa lo ha dejado sin respaldo, pese a haber formado parte de su equipo cercano durante la administración.
En sus declaraciones, la exsecretaria insistió en que las presuntas irregularidades no corresponden a faltas administrativas menores, sino a delitos relacionados con el uso indebido de recursos públicos, dictámenes de excepción y la omisión de procesos de licitación, especialmente cuando —dijo— se benefició a empresas vinculadas a familiares.
Finalmente, Escalera Mendoza expresó satisfacción porque, desde su perspectiva, las denuncias presentadas comienzan a tener consecuencias legales. Aseguró que el proceso confirma que las acusaciones no fueron falsas y reiteró su confianza en que las investigaciones continúen hasta deslindar responsabilidades.