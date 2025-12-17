No es la única investigación contra la administración de Tania Flores: Fiscalía de Coahuila

Coahuila
/ 17 diciembre 2025
    No es la única investigación contra la administración de Tania Flores: Fiscalía de Coahuila
    La exalcaldesa de Múzquiz fue trasladada ayer al Centro de Justicia Penal de Saltillo para comparecer ante un juez, tras la judicialización de un caso por supuesto ejercicio abusivo de funciones. FOTO: HÉCTOR GARCÍA/VANGUARDIA

El fiscal Federico Fernández aseguró que las indagatorias no tienen tintes políticos y que los procesos se encuentran actualmente en el ámbito judicial

Autoridades de la procuración de justicia en el estado de Coahuila dieron a conocer que, luego de la judicialización de un caso por ejercicio abusivo de funciones en contra de la exalcaldesa de Múzquiz, Tania Flores Guerra, este no es el único procedimiento en el que se investiga a su administración y a ella en lo particular por posibles actos de corrupción.

Fue ayer martes cuando, por orden judicial, la exalcaldesa fue trasladada al Centro de Justicia Penal de la ciudad de Saltillo para ser informada, frente a un juez, sobre la investigación que se encuentra vigente en su contra.

TE PUEDE INTERESAR: Por orden judicial, comparece Tania Flores, ex alcaldesa de Múzquiz; es señalada por ejercicio abusivo de funciones

En este procedimiento se investiga un caso de posibles contrataciones que se habrían realizado sin cumplir la totalidad de los requisitos establecidos en la Ley de Adquisiciones para el ejercicio de recursos públicos de las administraciones municipales.

Tras esta primera audiencia, la autoridad judicial aprobó un plazo que concluye el próximo lunes para la realización de la audiencia de vinculación a proceso, al estimar la petición de la defensa de Flores Guerra para prepararse frente a la teoría del caso presentada por la Fiscalía Anticorrupción.

Aunque el caso se hizo mediático por la forma en que la exalcaldesa fue trasladada, fuentes de la Fiscalía aseveraron que la situación se habría evitado si la imputada hubiese atendido el citatorio presentado el pasado mes de julio, mismo del que Flores Guerra informó que no tenía conocimiento.

Las mismas fuentes confirmaron que este no es el único procedimiento que se ha desarrollado en contra de la administración municipal, ya que se mantienen otras indagatorias vigentes relacionadas con el ejercicio de Flores Guerra en lo particular. Se estima que son al menos seis procedimientos de investigación los que aún se encuentran en análisis por parte de la Fiscalía.

A su llegada ayer martes y al final de la audiencia, Flores Guerra aseguró que la Fiscalía no ha logrado comprobar el desvío de recursos públicos y aseveró que la situación se trata de una persecución política en su contra y en contra de su familia por parte del Gobierno del Estado.

Al respecto, el fiscal general del estado, Federico Fernández Montañez, dijo en entrevista el mismo día de la comparecencia que el asunto no tiene tintes políticos, luego de ser cuestionado sobre si únicamente se procede contra miembros del partido Morena.

“Eso no es cierto. Esto no es un tema partidista. Es un tema que igual termina en partidos de otra afiliación y hay procesos. Hay que dejarlo bien en claro: no es un tema partidista y ahora está en el ámbito judicial”.

