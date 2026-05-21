Tormenta deja más de 20 intervenciones y ocho vehículos varados en Monclova

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    Tormenta deja más de 20 intervenciones y ocho vehículos varados en Monclova
    Al menos ocho automóviles quedaron atrapados en zonas con acumulación de agua, por lo que personal de Protección Civil tuvo que intervenir para auxiliar a los conductores y retirar las unidades afectadas. LIDIET MEXICANO

Las autoridades cerraron varias vialidades de manera preventiva para evitar accidentes y proteger viviendas afectadas por el oleaje generado por el paso de vehículos

MONCLOVA, COAH.- La fuerte tormenta registrada la noche de ayer miércoles en Monclova dejó múltiples afectaciones en distintos sectores de la ciudad, movilizando a elementos de Protección Civil y Seguridad Pública para atender emergencias relacionadas con inundaciones, cierres viales y vehículos atrapados por el agua.

El director de Protección Civil de Monclova, Pedro Alvarado, informó que durante la contingencia se realizaron más de 20 intervenciones en diferentes puntos de la ciudad.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/tormenta-desata-emergencia-rescatan-a-dos-menores-en-monclova-HO20847808
$!Las autoridades implementaron cierres temporales en diversas vialidades consideradas de riesgo para evitar accidentes y reducir las afectaciones provocadas por el incremento del nivel del agua durante la tormenta.
Las autoridades implementaron cierres temporales en diversas vialidades consideradas de riesgo para evitar accidentes y reducir las afectaciones provocadas por el incremento del nivel del agua durante la tormenta. LIDIET MEXICANO

“Fue una lluvia torrencial y tuvimos intervenciones de todo tipo, desde vehículos varados, algunas inundaciones en domicilios y apoyo vial. Afortunadamente no hubo víctimas ni personas lesionadas que lamentar”, señaló.

Uno de los hechos más relevantes fue que al menos ocho vehículos quedaron varados debido a los encharcamientos y tuvieron que ser auxiliados por elementos de Protección Civil, quienes apoyaron a los conductores para retirar las unidades afectadas.

“Hubo alrededor de ocho intervenciones, o incluso algunas más, relacionadas con vehículos que sufrieron alguna falla mecánica y que tuvimos que orillar, auxiliar o empujar”, detalló el funcionario.

Entre las acciones preventivas implementadas por las autoridades estuvo el cierre parcial de diversas vialidades donde el nivel del agua representaba un riesgo para automovilistas y habitantes de zonas cercanas.

Las autoridades restringieron el paso en sectores de la avenida Dos, áreas próximas a la colonia Petrolera, La Noca y un tramo de la avenida Leandro Valle, con el objetivo de evitar accidentes y prevenir que el oleaje provocado por los vehículos ingresara a las viviendas.

$!Protección Civil mantiene el llamado a la población para extremar precauciones, ya que el pronóstico contempla nuevas probabilidades de lluvia durante los próximos días en la Región Centro de Coahuila.
Protección Civil mantiene el llamado a la población para extremar precauciones, ya que el pronóstico contempla nuevas probabilidades de lluvia durante los próximos días en la Región Centro de Coahuila. LIDIET MEXICANO

“Cuando el agua ya está al borde de las banquetas, el paso de los vehículos provoca oleaje que termina introduciéndose a los domicilios, por eso se realizan esos cierres preventivos”, explicó.

Pese a la intensidad de la tormenta, Protección Civil confirmó que no fue necesario efectuar rescates de personas atrapadas ni evacuaciones.

Pedro Alvarado advirtió que las lluvias continuarán durante los próximos días, luego de que el pronóstico meteorológico se modificara y extendiera las probabilidades de tormenta hasta el próximo lunes.

“El domingo es el día con mayor probabilidad de lluvia, con un 50 por ciento de posibilidades de que se forme alguna tormenta”, indicó.

Ante ello, exhortó a la ciudadanía a evitar cruzar calles inundadas, ya sea a pie o en vehículo, así como resguardar a menores de edad, adultos mayores y mascotas durante las precipitaciones.

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También recomendó no permanecer debajo de árboles de gran tamaño ni cerca de estructuras u objetos que pudieran desprenderse o caer debido a los fuertes vientos.

“Si no tienen necesidad de salir, es mejor que permanezcan en casa”, puntualizó.

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Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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