Tormenta deja más de 20 intervenciones y ocho vehículos varados en Monclova

MONCLOVA, COAH.- La fuerte tormenta registrada la noche de ayer miércoles en Monclova dejó múltiples afectaciones en distintos sectores de la ciudad, movilizando a elementos de Protección Civil y Seguridad Pública para atender emergencias relacionadas con inundaciones, cierres viales y vehículos atrapados por el agua. El director de Protección Civil de Monclova, Pedro Alvarado, informó que durante la contingencia se realizaron más de 20 intervenciones en diferentes puntos de la ciudad.

“Fue una lluvia torrencial y tuvimos intervenciones de todo tipo, desde vehículos varados, algunas inundaciones en domicilios y apoyo vial. Afortunadamente no hubo víctimas ni personas lesionadas que lamentar”, señaló. Uno de los hechos más relevantes fue que al menos ocho vehículos quedaron varados debido a los encharcamientos y tuvieron que ser auxiliados por elementos de Protección Civil, quienes apoyaron a los conductores para retirar las unidades afectadas. “Hubo alrededor de ocho intervenciones, o incluso algunas más, relacionadas con vehículos que sufrieron alguna falla mecánica y que tuvimos que orillar, auxiliar o empujar”, detalló el funcionario. Entre las acciones preventivas implementadas por las autoridades estuvo el cierre parcial de diversas vialidades donde el nivel del agua representaba un riesgo para automovilistas y habitantes de zonas cercanas. Las autoridades restringieron el paso en sectores de la avenida Dos, áreas próximas a la colonia Petrolera, La Noca y un tramo de la avenida Leandro Valle, con el objetivo de evitar accidentes y prevenir que el oleaje provocado por los vehículos ingresara a las viviendas.

“Cuando el agua ya está al borde de las banquetas, el paso de los vehículos provoca oleaje que termina introduciéndose a los domicilios, por eso se realizan esos cierres preventivos”, explicó. Pese a la intensidad de la tormenta, Protección Civil confirmó que no fue necesario efectuar rescates de personas atrapadas ni evacuaciones. Pedro Alvarado advirtió que las lluvias continuarán durante los próximos días, luego de que el pronóstico meteorológico se modificara y extendiera las probabilidades de tormenta hasta el próximo lunes. “El domingo es el día con mayor probabilidad de lluvia, con un 50 por ciento de posibilidades de que se forme alguna tormenta”, indicó. Ante ello, exhortó a la ciudadanía a evitar cruzar calles inundadas, ya sea a pie o en vehículo, así como resguardar a menores de edad, adultos mayores y mascotas durante las precipitaciones.

También recomendó no permanecer debajo de árboles de gran tamaño ni cerca de estructuras u objetos que pudieran desprenderse o caer debido a los fuertes vientos. “Si no tienen necesidad de salir, es mejor que permanezcan en casa”, puntualizó.

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