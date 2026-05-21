Tormenta desata emergencia; rescatan a dos menores en Monclova

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Coahuila
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    Tormenta desata emergencia; rescatan a dos menores en Monclova
    Como medida preventiva, diversas calles y avenidas fueron cerradas temporalmente debido al incremento del nivel del agua, mientras cuerpos de emergencia monitoreaban los puntos considerados de mayor peligro. REDES SOCIALES

Las inundaciones provocaron el cierre de varias vialidades y dejaron automóviles atrapados en distintos puntos de Monclova y Ciudad Frontera

MONCLOVA, COAH.- La tormenta registrada durante la noche del miércoles dejó un panorama de emergencia en diversos sectores de Monclova y Ciudad Frontera, donde las intensas precipitaciones ocasionaron inundaciones, corrientes peligrosas y afectaciones en la movilidad, obligando a la intervención de corporaciones de auxilio.

Uno de los momentos más delicados se presentó cuando dos menores quedaron atrapados en una zona donde el agua avanzaba con fuerza. La situación movilizó a rescatistas, quienes realizaron maniobras para ponerlos fuera de peligro antes de que la corriente pudiera arrastrarlos.

El incidente ocurrió en un sector de Monclova donde la lluvia provocó una rápida acumulación de agua. La fuerza del caudal convirtió parte de la vialidad en un punto de riesgo para peatones y automovilistas, por lo que fue necesaria la presencia de personal especializado en rescate.

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Las condiciones meteorológicas también generaron complicaciones en distintos puntos de la ciudad. Varias arterias quedaron cubiertas por agua, lo que provocó que algunos conductores quedaran imposibilitados para continuar su trayecto. En ciertos sectores, los niveles alcanzados representaban un peligro para los vehículos debido a la pérdida de tracción y la posibilidad de sufrir daños mecánicos.

Ante este escenario, se desplegó un operativo de vigilancia y prevención para identificar zonas críticas y restringir el acceso a los puntos más comprometidos. Las acciones incluyeron el cierre temporal de calles y avenidas donde las corrientes representaban un riesgo para la población.

Durante la contingencia, las recomendaciones se centraron en evitar el paso por áreas inundadas y atender las restricciones colocadas en distintos sectores de la ciudad. También se insistió en extremar precauciones al conducir mientras persistieran las precipitaciones.

Los efectos de la tormenta no se limitaron a Monclova. En Ciudad Frontera, habitantes de la colonia Praderas del Norte reportaron severas afectaciones por el ingreso de agua a sus viviendas. Entre los testimonios se encuentra el de un vecino de la calle Ferrocarriles, quien señaló que el nivel alcanzado dentro de su domicilio superó el metro de altura.

Las lluvias dejaron además calles anegadas y vehículos atrapados en diferentes puntos de la Región Centro. Aunque las corporaciones de emergencia atendieron múltiples reportes durante la noche, el rescate de los dos menores se convirtió en uno de los hechos más relevantes de una jornada marcada por las condiciones extremas del clima.

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Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

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