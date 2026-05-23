Tormenta deja sin energía eléctrica a sectores de Cuatro Ciénegas; CFE trabaja en estabilizar el servicio

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Monclova
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    Tormenta deja sin energía eléctrica a sectores de Cuatro Ciénegas; CFE trabaja en estabilizar el servicio
    Protección Civil reportó alrededor de 45 milímetros de lluvia durante la tormenta registrada este día en la región. LIDIET MEXICANO

Las intensas lluvias registradas en la región Centro-Desierto provocaron apagones, crecidas de ríos y afectaciones carreteras, principalmente en Cuatro Ciénegas y comunidades cercanas

MONCLOVA, COAH.- Durante las primeras horas de este día, una fuerte tormenta se dejó sentir en la región Centro-Desierto de Coahuila. Las intensas lluvias registradas provocaron fallas en el suministro de energía eléctrica en el Pueblo Mágico de Cuatro Ciénegas, además de afectaciones en carreteras y crecidas de ríos en comunidades cercanas.

Fernando Orta, coordinador regional de Protección Civil Centro-Desierto, informó que las precipitaciones dejaron alrededor de 45 milímetros de lluvia, lo que generó problemas principalmente en la carretera que conecta hacia Ocampo, donde se presentó un pequeño desbordamiento y derrumbes que obligaron a cerrar momentáneamente la circulación.

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“El paso ya fue liberado gracias a las maniobras realizadas con maquinaria pesada”, explicó el funcionario, al señalar que actualmente el tránsito se encuentra restablecido.

En cuanto a la energía eléctrica, detalló que desde las 7:00 u 8:00 de la mañana comenzaron los reportes de fallas y apagones intermitentes en diversos sectores del municipio. Aunque no todo el pueblo quedó sin servicio, sí se vieron afectados hoteles, viviendas y algunas zonas específicas de la cabecera municipal.

Indicó que cuadrillas de la Comisión Federal de Electricidad ya trabajan en la reparación del sistema para restablecer por completo el suministro eléctrico.

Las lluvias también ocasionaron cortes de energía en el ejido El Águila, perteneciente al municipio de Nadadores, además de una creciente importante en el río que atraviesa esa comunidad, situación que mantuvo en alerta a las autoridades durante varias horas.

$!La creciente del río en el ejido El Águila mantuvo en alerta a autoridades y habitantes de la comunidad.
La creciente del río en el ejido El Águila mantuvo en alerta a autoridades y habitantes de la comunidad. LIDIET MEXICANO

“Donde podríamos haber tenido mayor afectación era precisamente en el ejido El Águila, pero afortunadamente el nivel del río ya comenzó a descender”, señaló Orta.

Pese a las afectaciones, Protección Civil descartó personas lesionadas o automovilistas varados por la tormenta.

Finalmente, el coordinador regional advirtió que las probabilidades de lluvia continuarán durante el fin de semana y hasta el próximo lunes, por lo que pidió a la población mantenerse atenta a los reportes oficiales y extremar precauciones al circular por carreteras de la región Centro-Desierto.

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Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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