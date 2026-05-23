Tormenta deja sin energía eléctrica a sectores de Cuatro Ciénegas; CFE trabaja en estabilizar el servicio

MONCLOVA, COAH.- Durante las primeras horas de este día, una fuerte tormenta se dejó sentir en la región Centro-Desierto de Coahuila. Las intensas lluvias registradas provocaron fallas en el suministro de energía eléctrica en el Pueblo Mágico de Cuatro Ciénegas, además de afectaciones en carreteras y crecidas de ríos en comunidades cercanas. Fernando Orta, coordinador regional de Protección Civil Centro-Desierto, informó que las precipitaciones dejaron alrededor de 45 milímetros de lluvia, lo que generó problemas principalmente en la carretera que conecta hacia Ocampo, donde se presentó un pequeño desbordamiento y derrumbes que obligaron a cerrar momentáneamente la circulación.

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“El paso ya fue liberado gracias a las maniobras realizadas con maquinaria pesada”, explicó el funcionario, al señalar que actualmente el tránsito se encuentra restablecido. En cuanto a la energía eléctrica, detalló que desde las 7:00 u 8:00 de la mañana comenzaron los reportes de fallas y apagones intermitentes en diversos sectores del municipio. Aunque no todo el pueblo quedó sin servicio, sí se vieron afectados hoteles, viviendas y algunas zonas específicas de la cabecera municipal. Indicó que cuadrillas de la Comisión Federal de Electricidad ya trabajan en la reparación del sistema para restablecer por completo el suministro eléctrico. Las lluvias también ocasionaron cortes de energía en el ejido El Águila, perteneciente al municipio de Nadadores, además de una creciente importante en el río que atraviesa esa comunidad, situación que mantuvo en alerta a las autoridades durante varias horas.

“Donde podríamos haber tenido mayor afectación era precisamente en el ejido El Águila, pero afortunadamente el nivel del río ya comenzó a descender”, señaló Orta. Pese a las afectaciones, Protección Civil descartó personas lesionadas o automovilistas varados por la tormenta. Finalmente, el coordinador regional advirtió que las probabilidades de lluvia continuarán durante el fin de semana y hasta el próximo lunes, por lo que pidió a la población mantenerse atenta a los reportes oficiales y extremar precauciones al circular por carreteras de la región Centro-Desierto.

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